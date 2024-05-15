شعبة الأدوية تكشف سبب رفع أسعار الدواء والحل لانخفاضها (فيديو)

كشف الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، تفاصيل تحريك أسعار الدواء نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري.

نأمل في تراجع سعر الدولار أمام الجنيه إلى 40 جنيهًا



وأضاف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع على فضائية ام بي سي مصر، مساء الثلاثاء، أننا نأمل في تراجع سعر الدولار أمام الجنيه إلى 40 جنيهًا لتتراجع تكاليف إنتاج الدواء.



وتابع رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أنه لو تم تحريك أسعار بعض أنواع الأدوية سيتم ذلك على مراحل وبشكل تدريجي.

وأشاد الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، بما تمتلكه مصر من إمكانات في إنتاج الأدوية واللقاحات، ليس فقط لسد احتياجات السوق المحلي وإنما أيضا للتصدير.

وأشار الدكتور عابد في حوار مع (أصوات داعمة) بودكاست الأمم المتحدة في مصر والذي أجراه محمد القوصي نائب مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام في مصر إلى أهمية الاستعداد لحدوث أوبئة بصفة عامة كأحد الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19، وأهمية العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية واللقاحات، مشيرا إلى إمكانات مصر في هذا الصدد واستخدام التقنيات الجديدة لإنتاج لقاحات لأي أوبئة جديدة.

ولفت إلى أن منظمة الصحة تقود حاليا مفاوضات بين الدول للتوصل إلى اتفاق يتيح تحقيق التعاون بين الدول لمواجهة الأوبئة وتحقيق سرعة العدالة في توزيع اللقاحات بين الدول الغنية والفقيرة.

وفيما يتعلق بمساعدة المرضى في غزة والسودان بسبب ما يواجهونه من حروب، أشار عابد إلى أن وجود نظام صحي قوي في مصر ساهم في تمكينها من تقديم خدمات صحية للاجئين بها، منوها بالتعاون بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية والهلال الأحمر المصري منذ الأيام الأولى للأزمة.

وقال إن وزارة الصحة المصرية حددت المستشفيات المعدة لاستقبال وعلاج المصابين والمرضى القادمين من غزة ، مشيدا بالكفاءات المصرية خاصة في مجال الطب ، متوقعا عبور 10 آلاف مريض على الأقل من غزة لتقلي العلاج في مصر من إصابات الحروب والأمراض المزمنة.