ريفو: لا أحب تشبيهي بـ محمد صلاح
أكد أحمد رفعت ريفو، نجم نادي غزل المحلة أنه لا يحب تشبيهه بمحمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر.
وقال أحمد رفعت ريفو في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أريد أن يتم تلميع اسمي، أتعب وأجتهد من أجل إظهار قدراتي، ولكن أجد بعض المواقع تلقبني بشبيه محمد صلاح.. أين أنا".
وأضاف: "جماهير غزل المحلة أحيانًا يشجعون فرق أخرى، ولكن عند مباريات الفريق لا يعرفون إلا غزل المحلة، ويشجعونه فقط".
وتابع: "انتقلت إلى غزل المحلة في يناير الماضي قادمًا من زد، الذي به احترافية كبيرة، ولكنني لم أجد اختلاف في غزل المحلة بشأن هذه الاحترافية".
وأكمل: "إدارة نادي غزل المحلة برئاسة وليد خليل يقومون بمساندة اللاعبين ويقدمون المستحقات في مواعيدها، حتى عند تعثر النتائج".
وأتم أحمد رفعت ريفو تصريحاته قائلًا: "أحمد عيد عبد الملك، المدير الفني لغزل المحلة مدرب كبير، وعمل على نزع الضغوطات لدى اللاعبين، لقد قدم إلى منتصف الموسم، وكان يعمل على الناحية المعنوية للاعبين".