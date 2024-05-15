عمرو السولية خارج حسابات الأهلي أمام الترجي التونسي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خارج حسابات الفريق أمام الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "عمرو السولية سيكون أيضًا خارج حسابات الجهاز الفني في مباراة الإياب بالقاهرة، في ظل عدم تعافيه من الإصابة".

وأضاف أمير هشام: "أحمد عبدالقادر لن يكون مع الفريق في تونس، ولديه أمل حوالي 10% للحاق بمباراة الإياب، ولكن موقفه صعب أيضًا للغاية".