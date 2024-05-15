الأربعاء 15 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عمرو السولية خارج حسابات الأهلي أمام الترجي التونسي

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خارج حسابات الفريق أمام الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "عمرو السولية سيكون أيضًا خارج حسابات الجهاز الفني في مباراة الإياب بالقاهرة، في ظل عدم تعافيه من الإصابة".

وأضاف أمير هشام: "أحمد عبدالقادر لن يكون مع الفريق في تونس، ولديه أمل حوالي 10% للحاق بمباراة الإياب، ولكن موقفه صعب أيضًا للغاية".

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