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الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ بالوفد.. غدًا انطلاق القمة العربية الـ33 في المنامة

عدد جريدة الوفد
عدد جريدة الوفد

 تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأربعاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “غدًا انطلاق القمة العربية الـ33 في المنامة”.

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

- القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي على رأس أعمال القمة 

- 76 عامًا من النكبة الفلسطينية.. و222 يومًا من المحرقة الصهيونية في غزة

- د. وجدي زين الدين يكتب: في ذكرى النكبة فلسطين تعيش نكبة جديدة وحل الدولتين.. الضمان الوحيد لاستقرار المنطقة

- “الوفد” تحتفل بعيد ميلاد الزعيم

- إدوار غالب.. الموت يحجب صوت الكنيسة الهادئ 

- 150 ألف شهيد ومصاب ومفقود خلال 8 شهور.. وعشرات المقابر الجماعية المجهولة

ـ ساندوتش “الفول والطعيمة” يودع الغلابة

- صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض التضخم إلى 25.7%.. وتحقيق فائض نحلي 3.5%

 - غدًا.. بدء التشغيل التجريبي لمترو أنفاق جامعة القاهرة -  التوفيقية

ـ "التنمية المحلية": 50 ألف طالب تصالح خلال الأسبوع الأول بجميع المحافظات

 

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