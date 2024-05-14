اقرأ بالوفد.. غدًا انطلاق القمة العربية الـ33 في المنامة

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأربعاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “غدًا انطلاق القمة العربية الـ33 في المنامة”.

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

- القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي على رأس أعمال القمة

- 76 عامًا من النكبة الفلسطينية.. و222 يومًا من المحرقة الصهيونية في غزة

- د. وجدي زين الدين يكتب: في ذكرى النكبة فلسطين تعيش نكبة جديدة وحل الدولتين.. الضمان الوحيد لاستقرار المنطقة

- “الوفد” تحتفل بعيد ميلاد الزعيم

- إدوار غالب.. الموت يحجب صوت الكنيسة الهادئ

- 150 ألف شهيد ومصاب ومفقود خلال 8 شهور.. وعشرات المقابر الجماعية المجهولة

ـ ساندوتش “الفول والطعيمة” يودع الغلابة

- صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض التضخم إلى 25.7%.. وتحقيق فائض نحلي 3.5%

- غدًا.. بدء التشغيل التجريبي لمترو أنفاق جامعة القاهرة - التوفيقية

ـ "التنمية المحلية": 50 ألف طالب تصالح خلال الأسبوع الأول بجميع المحافظات