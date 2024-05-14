محافظ الغربية يتابع استمرار أعمال رصف طريق الشين بقطور

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، استمرار الأعمال بطريق الشين قطور، وأكد المحافظ ان تأهيل و رصف الطريق جاء استجابة لمطالب أهالي مركز قطور بعد معاناة استمرت سنوات طويلة لسوء الحالة الفنية للطريق.



وأشار المحافظ ان رصف طريق الشين قطور اتي نظرا لسوء الحالة المتردية له ولأهميته القصوى كمحور مروري يربط بين مدينة قطور والقرى والعزب التابعة له بطول 8 كم ومنعا لوقوع حوادث بهذا الطريق حفاظا على الأرواح والممتلكات .

وعلى صعيد اخر تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الاعمال الجارية في مشروع إقامة حضانة مبكرة من سن يوم وحتى 4 سنوات والذي يقام على مساحة ٤١٢ متر تقريبا على أرض أملاك دولة بمحلة مرحوم مركز طنطا والذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمشروع تابع لوزارة التضامن الاجتماعي .

وأشار المحافظ ان المشروع عبارة عن دور واحد وتم الانتهاء من الأعمال الخرسانية للدور وجارى اعمال التشطيبات الداخلية للمبنى.