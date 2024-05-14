بيلينجهام يسجل الهدف الأول لريال مدريد أمام ألافيس

سجل جود بيلينجهام نجم فريق ريال مدريد، الهدف الأول للميرنجي في شياك ألافيس، في المباراة التي تجمعهما اليوم الثلاثاء بالدوري الإسباني.

وجاء هدف بيلينجهام في الدقيقة التاسعه من عمر الشوك الأول لمباراة ريال مدريد وألافيس التي تقام على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 36 لليجا.



تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ناتشو، ميندي.

خط الوسط: كامافينجا، كروس، فالفيردي.

خط الهجوم: بيلينجهام، فينيسيوس، روردريجو.

ويتصدر ريال مدريد الترتيب برصيد 90 نقطة، وخصمه ألافيس يملك 42 نقطة في المركز 11.