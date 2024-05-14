عاجل
عاجل.. المقاومة اللبنانية تنشر تفاصيل استهداف وحدة التحكم للمنطاد التجسسي الإسرائيلي
الثلاثاء 14 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

إبراهيم عيسى: من يقارنوا "طوفان الأقصى" بنصر أكتوبر "مخابيل" سياسيًا

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، مقدم برنامج "حديث القاهرة"، أن فترة الرئيس الراحل محمد أنور السادات مليئة بالإنجازات ويكفي الإنجاز الأعظم وهو نصر أكتوبر، مشددًا على أن من يقارنوا طوفان الأقصى بنصر أكتوبر "مخابيل" سياسيًا، وكان نصر أكتوبر دوره وتحرير الأرض.

 

وأشار "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن في عصر الرئيس أنور السادات تم بناء المدن الجديدة ومشروع الصرف الصحي وهو كان له دور كبير في العديد من الإنجازات في الـ10 سنوات، ولكن ارتكب جريمة وكارثة وهي التحالف مع التيار الإسلامي السياسي ورعايته ودعمه وزرع الفيروس في جسم الشعب المصري، منوهًا بأن هذا شئ مروع وهائل وجبار.

 

ونوه  الإعلامي إبراهيم عيسى، بأن المواطن المصري أصبح صاحب رأي وصانع قرار دولته، مؤكدًا أنه فترة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك شهدت العديد من الإنجازات من مدن جديدة، والتخلص من البلهاريسيا والمنجز الأهم الذي كان من المفترض أن يقوم به الرئيس مبارك ولكن لم يأخذ برأي المواطن وهو ما جعل الأمر يتحول لفوضى.

مواد متعلقة

إسامة كمال: النكبة ليست يوم استقلال ولكن "ذكرى استغلال واحتلال"

رئيس "المصرية للاتصالات": الإنترنت في مصر لم يتأثر بانقطاع الكابلات بالبحر الأحمر

باحث بالشأن العربي: القضية الفلسطينية بطل ثابت بالقمم العربية العادية والاستثنائية

إبراهيم عيسى: مشروع "مستقبل مصر" عملاق وممتاز ومهم للغاية

مصدر مسؤول: على إسرائيل تحمل مسؤوليتها كسلطة احتلال تجاه مواطني قطاع غزة

عضو "التحرير الفلسطينية": الشعب الفلسطيني يشهد فصولاً من الإبادة ونكبة جديدة

عاجل.. "الديمقراطيون" يحشدون لإفشال مشروع قانون يجبر "بايدن" على إرسال أسلحة لإسرائيل

مراسل "إكسترا نيوز": الآليات الإسرائيلية باتوا على مقربة من دخول منطقة حيوية بمدينة رفح
الجريدة الورقية