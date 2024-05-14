إبراهيم عيسى: من يقارنوا "طوفان الأقصى" بنصر أكتوبر "مخابيل" سياسيًا

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، مقدم برنامج "حديث القاهرة"، أن فترة الرئيس الراحل محمد أنور السادات مليئة بالإنجازات ويكفي الإنجاز الأعظم وهو نصر أكتوبر، مشددًا على أن من يقارنوا طوفان الأقصى بنصر أكتوبر "مخابيل" سياسيًا، وكان نصر أكتوبر دوره وتحرير الأرض.

وأشار "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن في عصر الرئيس أنور السادات تم بناء المدن الجديدة ومشروع الصرف الصحي وهو كان له دور كبير في العديد من الإنجازات في الـ10 سنوات، ولكن ارتكب جريمة وكارثة وهي التحالف مع التيار الإسلامي السياسي ورعايته ودعمه وزرع الفيروس في جسم الشعب المصري، منوهًا بأن هذا شئ مروع وهائل وجبار.

ونوه الإعلامي إبراهيم عيسى، بأن المواطن المصري أصبح صاحب رأي وصانع قرار دولته، مؤكدًا أنه فترة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك شهدت العديد من الإنجازات من مدن جديدة، والتخلص من البلهاريسيا والمنجز الأهم الذي كان من المفترض أن يقوم به الرئيس مبارك ولكن لم يأخذ برأي المواطن وهو ما جعل الأمر يتحول لفوضى.