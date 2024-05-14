وسيم السيسي يكشف تفاصيل صور غريبة تشبه الكائنات الفضائية

قال الدكتور وسيم السيسي، الباحث في علم المصريات، إن هناك أحد الأشخاص أرسل إليه صور هياكل عظمية غريبة جدًا، حيث تحتوي الأيادي على 3 أصابع بصورة تشبه الكائنات الفضائية.

وتابع "السيسي"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الغزيري، ببرنامج "الصالون"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن البعض يتحدث معه عن اكتشاف بعض الآثار، ولكنه يرفض الإطلاع على هذا الأمر، ويطلب منهم تسليم هذه الآثار للدولة.

ولفت إلى أن البعض يأتي إليه ويدعي أشياء غريبة بهدف النصب، مشيرًا إلى أن هناك أحد الاشخاص تحدث معه هاتفيًا وأخبره بأنه اكتشف تمثال ذهب بالكامل، فطلب منه تحرير محضر حول هذا الأمر.

وسيم السيسي: 97% من جينات المصريين مسلمين ومسيحيين واحدة

قال الدكتور وسيم السيسي، الباحث في علم المصريات، إن جينات المومياوات هي جينات المصريين الحاليين وفقًا الدراسات العلمية، ويؤكد هذا الأمر الكثير من الأبحاث العلمية التي أعتمدت على أخذ عينات من العواصم والمدن والنجوع والكفور.

وتابع "السيسي"، أن هذه الأبحاث توصلت إلى أن 97% من جينات المصريين مسلمين ومسيحيين واحدة، و86.6% من المصريين يحتون على جينات من أسرة توت عنخ أمون.

وأشار إلى أن أغنى لغة في العالم هي اللغة المصرية القديمة حيث تزيد مفردات هذه اللغة عن 4 مليون مفردة، مضيفًا أن هناك سيدة أيرلندية رفعت قضية لمنع تدريس أي شيء يسيء لحضارة مصر القديمة، فقما بكتابة مقال عن هذه السيدة قائلاً: "انت سيدة أجنبية، ولكنك تحملين جينات مصرية".