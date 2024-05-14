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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

من وحي سيدات مصر في الخارج ..

إسراء نوار تتحدث عن أول فستان فرعوني مصنوع يدوياً ومصمم بتقنيات الذكاء الاصطناعي

الدكتورة اسراء نوار
الدكتورة اسراء نوار

ضمن حملات التنشيط السياحي وترويج سياحة الموضة والأزياء سيتم الكشف عن مشروع "الأناقة الدائمة" والذي سيتم الكشف عنه امام معبد الكرنك في مدينة الأقصر .

 ويمثل هذا المشروع مزيجاً بين التراث الثقافي القديم والذكاء الاصطناعي الحديث مما يدفع حدود الموضة التقليدية إلى آفاق جديدة تساهم في الترويج للسياحه المصرية من خلال برامج ثقافية وكذلك عمل فني ابداعي كبير .


وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة إسراء نوار المسؤولة عن هذا المشروع والمصرية المقيمه في الولايات المتحده الامريكية وتعمل نائبة عميد الكلية لمبادرات التنوع والشمول وتطوير المكتبات في مكتبة ليذربي في جامعة تشابمان أن هذا المشروع احتفالاً بشهر التراث العربي الأمريكي والتراث والثقافة العربية ومثل هذا المشروع يهدف إلى تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الموضة والأزياء ويلقي الضوء على الدمج بين الذكاء الاصطناعي والحرف التقليدية وعلاقة الإثنين بالسياحة في مصر والأناقة والجمال .

وأضافت نوار انني كأمينة مكتبة حرصي في هذا العمل الحفاظ على المعرفة وأرى هذا المشروع كنموذج لكيفية تعزيز التكنولوجيا لفهمنا وتقديرنا للتراث الثقافي والفني .

من الجدير بالذكر أن تعزيز السياحة إلى مصر عبر معبد الكرنك من خلال إبراز الروعة المعمارية والعمق التاريخي لمعبد الكرنك، يهدف إلى رفع مكانة مصر كوجهة ثقافية رائعه .

 

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