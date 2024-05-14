"اتجاه واحد" عرض مسرحي بقصر ثقافة الإسماعيلية

في مسرح قصر ثقافة الاسماعيلية قدم العرض المسرحي « اتجاة واحد » للفرقة القومية المسرحية بفرع ثقافة الاسماعيلية، ضمن الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة، ويتناول العرض قصة حياة إنسان توفي والده فتراكمت الضغوطات الحيايتيه عليه وجعلت منه إنسان بلا حياة مجرد شخص يجري وراء هدف بلا معني .

وحضر العرض لجنة التحكيم المكونة من الفنانه وفاء الحكيم، الكاتبة امل ممدوح، محمود جمال، ومقرر اللجنة رجب احمد، والعرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وقدم ضمن عروض إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة امل عبدالله، وفرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبدالرحمن.

تمثيل معتز مدحت، احمد كمال، اسراء عيسي، يوسف احمد الصغير، محمد علي الناغية، احمد جمال هيندى، نادية علاء الدين ديدى، ايه ابوضيف، سالمة رجب، محمود بدر، محمد الشبراوى، زياد ايمن، صافي جمال، بولا نبيل، محمد حسام، حازم الحجازى، محمد صديق، لينا خالد، محمد حسني، ميرنا عمرو، محمود مدحت

العرض دعايا محمد عطا، مهندس ديكور محمود صلاح، تنفيذ ملابس نورا فوزى، تصميم استعراضات شريف مبارك، اشعار طارق علي، تتفيذ موسيقي صاموئيل اثناسيوس، تأليف موسيقي والحان رفيق يوسف، اضاءة احمد حلمي، مساعدين اخراج عبدالرحمن طه، حازم خطاب، مخرج منفذ بسمة الرودى، غريب محمد علي.