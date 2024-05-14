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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

وزارة الهجرة تشارك احتفال كاتدرائية العذراء سيدة فاتيما بمناسبة الذكرى 70 لتكريسها

وزارة الهجرة
وزارة الهجرة

أوفدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اللواء محمد برغوت، مساعد الوزيرة لشئون المقر، وذلك للمشاركة في احتفال كاتدرائية العذراء سيدة فاتيما، بمناسبة الذكرى 70 لتكريسها، تلبية لدعوة المونسينيور بولس ساتي خور أسقف إيبارشية القاهرة الكلدانية.

أقيم القداس بمشاركة والبطريرك إبراهيم إسحاق الكلي الطوبى، والمطران نيكولاس تيڤينان، ولفيف من الآباء الأساقفة والكهنة والأخوات الراهبات، كما شارك في القداس مندوبو رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وعدد من السادة السفراء لعدة دول، ومجموعة من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وبدورها، أكدت السفيرة سها جندي، أن مصر كانت وستظل ملتقى الأديان، وقبلة للمحبة والتسامح، ولذلك تعايشت على أرضها مختلف الجاليات والجنسيات، ومارسوا شعائرهم الدينية بكل محبة.

وأعربت وزيرة الهجرة عن عميق تهنئتها، إلى نيافة الخور أسقف "بولس ساتي" المدبر البطريركي لإيبارشية القاهرة للكلدان ورئيس الطائفة الكلدانية في مصر، بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنية لأبناء الطائفة الكلدانية وشعب الكاتدرائية الكلدانية، السعادة والبهجة في هذا اليوم المميز.

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