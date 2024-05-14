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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أهمية التعاونيات الزراعية في النهضة الزراعية المصرية

السيد القصير
السيد القصير

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تطوير قانون التعاونيات الزراعية من أولويات الوزارة في المرحلة القادمة؛ نظرا لأهمية التعاونيات في مواكبة النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا، كما أنه أحد مخرجات الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادى.

معالجة مياه الصرف الزراعي 

جاء ذلك خلال الرد على اسئلة اعضاء مجلس الأعمال الكندى المصري في الندوة التي نظمها المجلس بحضور المهندس معتز رسلان رئيس المجلس والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بالمجلس وكذلك أعضاء مجلس الأعمال الكندى المصرى  ونواب البرلمان وبعض السادة السفراء ورجال الأعمال والجهاز المصرفي وبعض قيادات وزارة الزراعة. 

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وأكد القصيرأن الدولة أنشئت محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي بأموال طائلة للتغلب على مشكلة ندرة المياه وتوفيرها، لمشروعات استصلاح الأراضي الجاري تنفيذها حاليا كذلك الانفاق الكبير على البنية التحتية اللازمة للاستثمار الزراعي مشيرا ان استصلاح الفدان في الصحراء يتجاوز ال 300 الف جنية.

 إنتاجية القمح الربيعي

كما أكد أيضا ان قطاع الزراعة شهد نموا ايجابيا رغم كل التحديات والازمات العالمية، مشيرا إلى أنه من القطاعات المرنة التي تمتص الصدمات.

وأشار وزير الزراعة إلى أن مصر من أوائل دول العالم في إنتاجية القمح الربيعي وكذلك بعض المحاصيل الاستراتيجية مثل الأرز والذرة كما أشار الى جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والدواجن والاسماك.

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