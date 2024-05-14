جهود مكثفة للدقهليه للتصدى للتعديات علي الاراضي الزراعية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعدياتعلى الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بكافة أشكالها، واكد "مختار" أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

هذا وقد تابع "مختار" تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنصورة والمنزلة وشربين وطلخا وميت غمر ومنية النصر وبني عبيد ونبروه وتمي الامديد وميت سلسيل لازالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف وايضا مراجعة تراخيص البناء الصادرة..

قالت المحاسب غاده الحمادي رئيس مركز ومدينة المنصورة انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازاله تعدي علي الارض الزراعيه بعمل فرشه خرسانيه بميت مزاح علي مساحه 150متر مربع وكذا ازاله اعمال تطوير مبني بلوك خارج الحيز العمراني بقرية سلامون القماش وايضا ازالة تعدى على ارض زراعية عبارة عن بناء غرفة خشب وفرشة خرسانية بقرية بدواى وتسليمها الى الزراعة بمساحة 175 متر مربع بالاضافة الي ازاله تعدي علي الارض الزراعيه بقرية كوم الدربي وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة..

وأكد المهندس السيد عبد السلام رئيس مركز ومدينة المنزلة انه تم متابعة تنفيذ اعمال فك شده خشبيه مخالفة لصب سقف الدور الثاني العلوي علي مساحه100متر مربع بحوض ابو ناصر بناحيه البصراط وتم ازاله المخالفة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة..

وأوضح ابراهيم شبكة رئيس مركز ومدينة شربين انه تم متابعة تنفيذ اعمال إزالة فوريه للتعدي على الأرض الزراعية بقرية أبو جلال على مساحة 200 متر مربع كما تم تنفيذ إزالة تعدى على أرض فضاء خارج الحيز على مساحة 120 متر مربع عباره عن هنجر من الصاج والحديد بقرية الملاحة التابعه للوحده المحليه بكفر الأطرش وتمت الإزالة الكليه كما تمت إزالة فوريه لحوائط بناء دور ثاني علوي مخالف بدون ترخيص على مساحة 80 متر مربع بقريه الضهرية وتم إتخاذ كافه الإجراءات القانونية اللازمه حيال المخالفين..

وأوضح المحاسب سيد النخيلي رئيس مركز ومدينة طلخا انه تم متابعة أعمال البناء القائمه بنطاق المركز والمدينة والتأكد من التراخيص والوقوف علي الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية حيث تم إزالة شدة الخشب والحديد بطريق بلقاس على مساحة 100متر مربع وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات..

واشار اللواء أنورعثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمرإلى انه تم متابعة تنفيذ اعمال إزالة فوريه علي مساحة 80 متر مربع خارج الحيز العمراني بقرية ميت العز التابعة للوحدة المحلية بصهرجت الكبري وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة..

وأضاف المحاسب محمد عبد الباقى رئيس مركز ومدينة منية النصرانه تم متابعة تنفيذ إزالة فورية لسور بالبلوك علي مساحه 80 متر مربع بقرية ميت طاهر وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة..

و قال هانـى أحمد رئيس مركز ومدينة بني عبيد انه تم متابعة أعمال البناء القائمه بنطاق المركز والمدينة والتأكد من التراخيص والوقوف علي الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اي مخالفات..

ونوه اللواء محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة نبروه المركز إلى انه تم متابعة أعمال البناء القائمه بنطاق المركز والتأكد من التراخيص والوقوف علي الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اي مخالفات باشراف ومتابعة عاطف سعد نائب رئيس المركز والمدينة..

ولفت المحاسب متولي عبد العال رئيس مركز ومدينة تمي الامديد إلى انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة فورية لغرفة بالطوب والدبش علي مساحة 30 متر مربع بقرية مجاهد التابعة للوحدة المحلية لقرية البيضا وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة..

و قالت المهندسه رابحه دياب رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل انه تم متابعة تنفيذ اعمال إزالة فورية في المهد لبناء سور مخالف بالطوب الأسمنتي علي مساحة 6 قيراط بارتفاع 1 متر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفة..

هذا وقد أكد محافظ الدقهلية ان الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.