يلا شوت Manchester City.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم بث مباشر في قمة البريميرليج الحاسمة

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم بث مباشر في قمة البريميرليج الحاسمة

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم بث مباشر في قمة البريميرليج الحاسمة،مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم يلا شوت، في مباراة مؤجلة من الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز، يتوجه فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا إلى استاد توتنهام في مواجهة صعبة، ويطمح السيتي إلى الفوز بهدف واحد فقط: حصد الثلاث نقاط لاستعادة صدارة الترتيب من منافسهم أرسنال، وذلك قبل جولة واحدة على نهاية الموسم، بفارق نقطة واحدة خلف أرسنال، يدخل مانشستر سيتي المباراة وهو في المركز الثاني بجدول الترتيب، وبمباراة أقل لعبها من منافسه المباشر، وتحمل هذه المواجهة أهمية بالغة بالنسبة لفريق جوارديولا، حيث سيحاولون مواصلة سلسلة الانتصارات في البريميرليج واستعادة صدارة الترتيب.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم بث مباشر في قمة البريميرليج الحاسمة

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

شاهد أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام فريقه ينهي سلسلة من أربع هزائم متتالية في نهاية الأسبوع عندما عوض تأخره بهدف ليهزم بيرنلي 2-1. وجاءت الأهداف من مدافعين، حيث سجل بيدرو بورو الهدف الأول وميكي فان دي فين الهدف الثاني في أواخر الشوط الثاني. فاز توتنهام في 13 من أصل 18 مباراة على أرضه هذا الموسم، وخسر خمس مرات وفاز بأربعة من آخر خمس مباريات لعبها على أرضه. شهدت 16 مباراة من أصل 18 مباراة على أرضهم هذا الموسم تسجيل كلا الفريقين، مع فشل فولهام ومانشستر يونايتد فقط في التسجيل في مباراة خارج أرضه أمام توتنهام. لم يخسروا أي مباراة على أرضهم أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2018 (لكنهم خسروا مباراتين في الكأس على أرضهم أمام السيتي منذ ذلك الحين).

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

ويستمر سباق مانشستر سيتي على اللقب هنا في مباراة قد تؤرجح اللقب بشكل نهائي بطريقة أو بأخرى حسب النتيجة. ولم يتعرض فريق بيب جوارديولا للهزيمة، باستثناء ركلات الترجيح، منذ أوائل ديسمبر. إنهم يقفون على بعد ثلاثة انتصارات فقط من تحقيق ثنائية الدوري الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي. ومع ذلك، ليس لديهم أفضل سجل مؤخرًا ضد توتنهام، خاصة خارج أرضهم في الدوري الإنجليزي الممتاز. الشيء الإيجابي بالنسبة للسيتي هو أن رودري جاهز. لم يكن الإسباني ضمن الفريق الخاسر للسيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ مارس 2023. وكان السيتي في العاصمة في نهاية الأسبوع عندما تغلبوا على فولهام ليحققوا فوزًا مثيرًا للإعجاب 4-0 على ملعب كرافن كوتيدج. النتيجة التي زادت الضغط على أرسنال في مواجهته بعد ظهر يوم الأحد ضد مانشستر يونايتد.