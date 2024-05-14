مصرع طالب ثانوى في حادث تصادم بالفيوم

لقي طالب ثانوي بالفيوم مصرعه إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية كان يقودها ، أثناء عودته من أحد الدروس الخصوصيه بطريق مدينه دمو ، بدائرة مركز شرطة الفيوم ، وتم نقل الجثة إلى مستشفى التامين الصحي ، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تفاصيل الحادث

تلقى مدير أمن الفيوم ، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم ، بوقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة ميكروباص بالطريق الدائري عند مدخل مدينه دمو بدائرة المركز، ووجود مصاب تم نقله الى مستشفى التامين الصحى وتوفى عقب وصوله للمستشفى .

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الفيوم الى المستشفى وبالفحص تبين وصول عبد الرحمن محمد يونس 18 سنة ، طالب بالصف الثالث الثانوي، ومقيم بمدينه دموالجديدة التابعة للمركز.

وبالإنتقال والمعاينة تبين وجود حادث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة بخارية، على الطريق الدائري عند مدخل مدينه دمو بدائرة المركز؛ ما أدى إلى إصابة عبد الرحمن محمد يونس طالب بالصف الثالث الثانوي- 18 سنة- ويقيم بذات الناحية، ولفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفي التامين الصحي

تم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى امرت بندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بتسليم جثمان الشاب لأسرته فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن وتولت التحقيق.