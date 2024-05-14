سحب المرساة .. ضعف الإنترنت في البلدان الأفريقية وكيفية إصلاحه

يعد الانقطاع الشديد للإنترنت الذي ضرب العديد من البلدان الأفريقية - وهو الانقطاع الثالث خلال أربعة أشهر - بمثابة تذكير صارخ بمدى ضعف الخدمة في القارة.

يتم طرح أسئلة حول كيفية تحسين موثوقية ما أصبح أداة أساسية في كل جانب من جوانب الحياة تقريبًا. أدى قطع اثنين من الكابلات البحرية، التي تحمل البيانات حول القارة، في وقت مبكر من صباح الأحد، إلى انقطاع الخدمة مؤخرًا.

وفي مارس، تسبب تلف أربعة كابلات قبالة ساحل غرب أفريقيا في حدوث مشكلات مماثلة. وفي فبراير، تضررت الوصلات الحيوية في البحر الأحمر بعد أن جر مرساة سفينة منكوبة عبر ثلاثة كابلات.

التحقيقات جارية في قضية نهاية هذا الأسبوع، لكن من المحتمل أيضًا أن يكون سبب ذلك "سحب المرساة" من السفينة، حسبما قال برينش باداياتشي، كبير مسؤولي العمليات الرقمية في شركة Seacom، التي تمتلك أحد الكابلين المتضررين، لبي بي سي. وتأثر الكابل الثاني المعروف باسم Easyy في نفس الوقت وفي نفس المكان. ووقع الحادث قبالة ساحل جنوب أفريقيا، شمال مدينة ديربان الساحلية، وفقا لهيئة الاتصالات الكينية (CAK).

لقد تحسنت قدرة البنية التحتية التي تربط أفريقيا ببقية العالم في السنوات الأخيرة، وتتحول شركات الاتصالات إلى كابلات أخرى للحفاظ على الخدمة. في كينيا، على سبيل المثال، قالت CAK أن حركة الإنترنت المحلية كانت تستخدم حاليًا كابل نظام شرق إفريقيا البحري (Teams) الذي لم يتأثر.

وفي حين أن كينيا لديها بدائل، فإن بلداناً أخرى، مثل تنزانيا، حيث بلغت مستويات الاتصال 30% مما كان متوقعاً، لا تتوفر لها هذه البدائل.

يجب أن تكون البيانات قادرة على العثور على مسارات أخرى، ولكن عندما يكون هناك عدد محدود من المسارات، تتعطل الخدمة وتتباطأ.

وفي سياق متصل أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، مالك عقار، سعي الحكومة وحرصها على إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها وتسهيل عمل الفرق الإغاثية .

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن بيان لإعلام مجلس السيادة الانتقالي اليوم" إن عقار أكد خلال لقائه بمكتبه ببورتسودان اليوم رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان بيير دوربس، انفتاح السودان على كافة المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية والاقليمية والهيئات فيما يختص بتقديم المساعدات الإنسانية في إطار الرؤية السودانية التي تضمن وتحفظ حقوق الشعب السوداني كاملة".

من جانبه قدم رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر توضيحا كاملا حول أنشطة المنظمة وسير العمليات الإنسانية،مشيرا إلى ضرورة الاتفاق وتكامل الأدوار مع الحكومة في تنفيذ ألانشطة والعمليات الإنسانية.

وأعرب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن تقديره للحكومة السودانية لإستضافة المنظمة وتعاونها بشأن إيصال المساعدات، مؤكدا حرص الصليب الأحمر على دعم وحماية ضحايا النزاعات المسلحة.