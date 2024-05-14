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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الكرملين: الشراكة الروسية الصينية تظهر مرونة في مواجهة أي ضغوط خارجية

يوري أوشاكوف
يوري أوشاكوف

صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الثلاثاء، بأن الشراكة الروسية الصينية تتسم بالمرونة، التي تمكنها من مواجهة أي ضغوط وتحديات خارجية.

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وقال أوشاكوف - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - إن التعاون بين موسكو وبكين يتطور حاليًا بشكل ثابت في جميع المجالات، مُشيرًا إلى أن هذه الشراكة تمثل نموذجا للعلاقات الخارجية بين الدول وبعضها في القرن الواحد والعشرين، كما أكد قادتنا مرارًا وتكرارًا. 

وأوضح أن علاقات الشراكة بين البلدين تقوم على أساس احترام سيادة ومصالح كل دولة للأخرى، كما تتميز بالثقة المتبادلة، والمرونة في مواجهة أي ضغوط خارجية. كما أشاد أيضًا بالتعاون المكثف بين البلدين على المستوى الحكومي.

يُشار إلى أن القائم بأعمال وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف صرح في وقت سابق بأن الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين ستعزز التعاون المشترك بين موسكو وبكين.

كما أشار إلى أن روسيا والصين تتعاونان بنشاط ضمن مجموعة "البريكس" ومنظمة "شانجهاي" للتعاون وتدعمان بنشاط العمليات التكاملية الأخرى في منطقة أوراسيا.

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