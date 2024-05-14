ميداليات ذهبية لأصحاب الجياد بجمباز الجمهورية
حقق نادى أصحاب الجياد برئاسة سيد سمرة ميداليات ذهبية في إطار فاعليات بطولة الجمهورية لجمباز الايروبيك للموسم الرياضي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، مرحلة تحت ٨ سنوات (ثلاثي آنسات ) وجاءت النتائج كالتالى ففى تريو رقم (١) :
١. اللاعبة / تاليا امين السيد
٢. اللاعبة/ رقية احمد عباس
٣. اللاعبة/ فريدة عبدالرحمن حربي
وحصل علي المستوي الاول والميدالية الذهبية وفى تريو رقم (٢) :
١.اللاعبة / ريتال احمد محمود
٢. اللاعبة / عائشة احمد بسام
٣. اللاعبة / فريدة علي سعيد
حصل علي المستوي الاول والميدالية الذهبية
أما تريو رقم (٣) :
١. اللاعبة / كارما إسلام إسماعيل
٢. اللاعبة / ليلي احمد محمود
٣. اللاعب/ مالك مصطفي احمد
حصل علي المركز الاول والميدالية الذهبية
جاء ذلك تحت قيادة الجهاز الفني والاداري ك/ الاء السنهوري (رئيس الجهاز) وك / هاجر مصطفي ( المدرب العام ) وك / يوسف خالد احمد ( مدرب )
ك/ مصطفي الخراشي ( مدرب ) وك / ميرنا رسلان ( مدربة ) و ك / ندي جمعة ( مدربة ) و ك / رنا مدحت ( مدربة ) و ك / روينا سمير مبروك ( مدربة)
وك / مروان فرغلي ( مشرف النشاط )