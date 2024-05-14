ميداليات ذهبية لأصحاب الجياد بجمباز الجمهورية

حقق نادى أصحاب الجياد برئاسة سيد سمرة ميداليات ذهبية في إطار فاعليات بطولة الجمهورية لجمباز الايروبيك للموسم الرياضي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، مرحلة تحت ٨ سنوات (ثلاثي آنسات ) وجاءت النتائج كالتالى ففى تريو رقم (١) :

١. اللاعبة / تاليا امين السيد

٢. ⁠اللاعبة/ رقية احمد عباس

٣. ⁠اللاعبة/ فريدة عبدالرحمن حربي

وحصل علي المستوي الاول والميدالية الذهبية وفى تريو رقم (٢) :

١.اللاعبة / ريتال احمد محمود

٢. اللاعبة / عائشة احمد بسام

٣. ⁠اللاعبة / فريدة علي سعيد

حصل علي المستوي الاول والميدالية الذهبية

أما تريو رقم (٣) :

١. اللاعبة / كارما إسلام إسماعيل

٢. ⁠اللاعبة / ليلي احمد محمود

٣. ⁠اللاعب/ مالك مصطفي احمد

حصل علي المركز الاول والميدالية الذهبية

جاء ذلك تحت قيادة الجهاز الفني والاداري ك/ الاء السنهوري (رئيس الجهاز) وك / هاجر مصطفي ( المدرب العام ) وك / يوسف خالد احمد ( مدرب )

ك/ مصطفي الخراشي ( مدرب ) وك / ميرنا رسلان ( مدربة ) و ك / ندي جمعة ( مدربة ) و ك / رنا مدحت ( مدربة ) و ك / روينا سمير مبروك ( مدربة)

وك / مروان فرغلي ( مشرف النشاط )