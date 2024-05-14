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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميداليات ذهبية لأصحاب الجياد بجمباز الجمهورية

بطلات الجياد
بطلات الجياد

حقق نادى أصحاب الجياد برئاسة سيد سمرة ميداليات ذهبية في إطار فاعليات بطولة الجمهورية لجمباز الايروبيك للموسم الرياضي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، مرحلة تحت ٨ سنوات (ثلاثي آنسات )  وجاءت النتائج كالتالى ففى  تريو رقم (١) : 
١. اللاعبة / تاليا امين السيد 
٢. ⁠اللاعبة/ رقية احمد عباس 
٣. ⁠اللاعبة/ فريدة عبدالرحمن حربي 
وحصل علي المستوي الاول والميدالية الذهبية وفى تريو رقم (٢) : 
١.اللاعبة / ريتال احمد محمود 
٢. اللاعبة / عائشة احمد بسام 
٣. ⁠اللاعبة / فريدة علي سعيد 
حصل علي المستوي الاول والميدالية الذهبية

أما  تريو رقم (٣) :
١. اللاعبة / كارما إسلام إسماعيل 
٢. ⁠اللاعبة / ليلي احمد محمود 
٣. ⁠اللاعب/ مالك مصطفي احمد
حصل علي المركز الاول والميدالية الذهبية

جاء ذلك تحت قيادة الجهاز الفني والاداري ك/ الاء السنهوري (رئيس الجهاز)  وك / هاجر مصطفي ( المدرب العام ) وك / يوسف خالد احمد ( مدرب )
ك/ مصطفي الخراشي ( مدرب ) وك / ميرنا رسلان ( مدربة ) و ك / ندي جمعة ( مدربة ) و ك / رنا مدحت ( مدربة ) و ك / روينا سمير مبروك ( مدربة)
وك / مروان فرغلي ( مشرف النشاط )

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IMG_8504
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