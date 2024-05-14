وزير الخارجية الجزائري يصل مسقط حاملا رسالة خطية إلى سلطان عمان

وصل وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مساء اليوم الثلاثاء إلى عاصمة سلطنة عمان مسقط حاملاً رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى السلطان هيثم بن طارق.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية - في بيان - أن الزيارة تندرج في إطار التواصل والتنسيق بين قائدي البلدين، تجسيداً لما يحذوهما من إرادة مشتركة، وطموح متبادل لإضفاء ديناميكية جديدة على علاقات الأخوة بين الجزائر وسلطنة عمان.

وأضاف البيان أن الجزائر وسلطنة عمان يجمعهما رصيد تاريخي متميز، وروابط تفاهم وتعاون سمتها التوافق السياسي البناء والشراكة الاقتصادية النافعة.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الجزائري شارك في وقت سابق من اليوم بالعاصمة البحرينية المنامة في أعمال الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة الثالثة والثلاثين (33) لمجلس جامعة الدول العربية.

وزير الخارجية التونسي ونظيره الأردني يؤكدان أهمية عقد اللجنة المشتركة قريبا

أكد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، ونائب رئيس الوزراء وزير الشئون الخارجية المغتربين الأردني أيمن الصفدي على أهمية عقد اللجنة المشتركة في وقت قريب، مشيرين إلى عمق العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بين تونس والأردن.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية - في بيان اليوم الثلاثاء أن ذلك جاء خلال لقاء الوزيرين على هامش مشاركتهما في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الثالثة والثلاثين والمنعقد بالمنامة.

وبحث الجانبان أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى مشروعات القرارات التي ستعرض على القمة.

الخارجية الأمريكية: يجب أن تدفع روسيا ثمن ما دمرته في أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن على المجتمع الدولي أن يجبر روسيا على دفع ثمن الدمار الذي خلفته في أوكرانيا خلال أكثر من عامين من الحرب.

وقال بلينكن - في كلمة ألقاها في أوكرانيا، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الثلاثاء - : "ما دمره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يجب أن تدفع روسيا لإعادة بنائه"، مضيفًا أنه تم منح الكونجرس سلطة السيطرة على الأصول الروسية في الولايات المتحدة، وسيتم استخدامها.

وتعهد وزير الخارجية الأمريكي بأن تدعم الولايات المتحدة أوكرانيا حتى يتم "ضمان" أمنها في مواجهة روسيا، قائلاً : "جئت إلى أوكرانيا حاملاً رسالة: سنبقى معكم حتى يتم ضمان أمن أوكرانيا وسيادتها وقدرتها على اختيار مسارها".

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على روسي وثلاث شركات روسية

أدرجت الولايات المتحدة اليوم /الثلاثاء/ شخصا روسيا وثلاث شركات مقرها روسيا لتورطهم في محاولة تسهيل التهرب من العقوبات المفروضة على الأوليغارشي الروسي أوليج فلاديميروفيتش ديريباسكا.

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا والمملكة المتحدة سبق وأن فرضوا عقوبات على ديريباسكا.