الثلاثاء 14/مايو/2024 - 08:33 م 5/14/2024 8:33:56 PM

فى الحياة تقابل شخصيات متعددة.. قد تظن فيها النضوج والاكتمال والاتزان.. وخاصة إذا كان هؤلاء قد تجاوزوا مرحلة الشباب وأصبحوا فى سن الرشد والرجولة وقد يكونون قد تخطوا الخمسين من العمر مثلًا.. فى تلك الشخصيات أنت تتوسم فيهم الحكمة والاتزان والرأى السديد.. وخاصة أنك قد تنبهر بما حققه من تقدم مالى واضح. وأن الشخص له اسم كبير فى عالم البيزنيس والمال.. أو تجده فى مجال آخر من المجالات مثل التجارة والصناعة وربما تجده فى عالم الفكر والثقافة أو الفن..على أية حال.. سوف تصطدم بأنك تكتشف أن ذلك الشخص يعانى من عدم نضج فى نواحيه النفسية.. وأن أفكاره مضطربة ولن تكتشف ذلك إلا إذا تخللت ذاته من الداخل. وقد تفاجأ بما يفعله ذلك الشخص وتندهش وتتساءل: هل يعقل حقًا أن هذا الـ(س) يفعل ذلك؟ وتبقى علامة التعجب قائمة.. والإجابة ببساطة نعم.. إنه عدم النضج والاكتمال.. ومعناه أن حياته قد سارت بشكل فيها الكثير من الاضطراب والتقلب وربما قد تظاهر فى رحلة حياته بالجدية والعقلانية، كل ذلك بسبب المنصب أو بسبب ظروف العمل بشكل أو بآخر. ولعل أبرز مجال تجد فيه تلك النماذج هو عالم الفن بشكل عام.. فقد تعجب بـ(س) أو (ص) من هؤلاء.. لكن تكتشف فى الحياة الخاصة لهم بها الكثير من الاضطراب وعدم الاتزان وكثيرا ما تنتهى حياتهم بشكل فيه الكثير من المأساة.. والسبب هو عدم النضوج وعدم اكتساب الحكمة خلال مراحل العمر أو أن هناك الكثير من الأمور تحتاج لتحليل نفسى. فمثلًا: نجد (س) من الناس فى مجال الفن، فى حياته الخاصة هو جد وله أبناء وأحفاد.. انفصل عن زوجته.. أمر عادى ويحدث فى اليوم آلاف المرات.. قرر أن يتزوج.. هو حر يتزوج أو لا يتزوج أمر لا يعنى البشرية فى شىء.. يتزوج من فتاة صغيرة.. أيضًا أمر عادى كثيرا ما نرى ذلك الأمر هو حر تمامًا فى ذلك ومثل تلك الأمور لا تعنينا فى شىء، وربنا يسعد (سعيد بـ سعيدة)..لكن غير المعقول.. هو أن يملأ الدنيا صياحًا وضجيجًا وصور هنا وهناك هو وعروسته الصغيرة فى الفندق وفى الاستراحة وصور وهو بالروب.. وهى بالبيجامة... كل ذلك يجعلك تسأل: لماذا كل ذلك؟ هذا الأمر ربما تقبله من شاب أو حتى رجل فى منتصف العمر، لكن فى ذلك العمر.. أمر معيب.. لماذا لم يضع فى الاعتبار نظرة الأولاد والأحفاد.. كيف تكون صورتك أمامهم.. لتفعل كل الأمور التى تحلو لك ولكن فى صورة محدودة تخصك أنت ومن معك؟ كل ذلك دليل على عدم النضج النفسى.. وهو أمر بالتأكيد يحتاج لعلاج نفسى لأن الحالة فى هذا الأمر صعبة ومخزية ومعيبة.. لا نقصد أى شخص.. كلام عام لا أكثر. أيضًا (س) يقع فى حب فتاة صغيرة فنجده يتصرف مثل المراهقين.. وتندهش كيف ذلك.. إنه الدليل الدامغ على عدم النضج النفسى.

أستاذ الفلسفة وعلم الجمال – أكاديمية الفنون