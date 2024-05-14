استمرار المراجعات المجانية النهائية لطلاب الشهادة الثانوية بادارة شرق الفيوم

واصلت إدارة شرق الفيوم التعليمية، تنظيم محاضرات مجانية لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوى، فى جميع المواد الدراسية، و تشمل المحاضرات المجانية، مراجعات عامة على المنهج وبنك الأسئلة، بمشاركة كوكبة من المعلمين، والمعلمات المتميزين .

يتم تنظيم المحاضرات بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، و مصطفي مبارك مدير إدارة شرق الفيوم التعليمية، وفريق العمل المشرف على المحاضرات المجانية بإدارة شرق الفيوم التعليمية.

يتم تقديم المراجعات والمحاضرات والمذكرات بالمجان لجميع الطلاب والطالبات الحاضرين وتقام المحاضرات بالقاعة الفرعونية بنقابة المعلمين بمدينة الفيوم , وشهدت محاضرات اليوم اقبالا غير مسبوق من الطلاب, وكانت المحاضرة الأولي فلسفة وعلم نفس وقام بالقاءها حازم الديان ، والمحاضرة الثانية في مادة التاريخ وقدمها اسلام عبد العزيز.\

محاضرات فى ادارة طاميه

ومن جهه اخرى نظمت إدارة طامية التعليمية، محاضرات مجانية لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوى، فى جميع المواد الدراسية. بقاعة مدرج مدرسة الشهيد محمد سيد أبو شقرة الثانوية لطلاب الصف الثالث الثانوي العام ، ومدرج مدرسة طامية الإعدادية القديمة لطلب الشهادة الاعدادية

تاتى هذه المحاضرات المجانية تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، و محمود هيبة مدير إدارة طامية التعليمية، وفريق العمل المشرف على المحاضرات المجانية بإدارة طامية التعليمية.

تشمل المحاضرات المجانية، مراجعات عامة على المنهج وبنك الأسئلة، بمشاركة كوكبة من المعلمين والمعلمات الشرفاء المتميزين . ويتم تقديم المراجعات والمحاضرات والمذكرات بالمجان لجميع الطلاب والطالبات الحاضرين .

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