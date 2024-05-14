الغنيمى: الاستقرار السبب الرئيسى لفوز سموحة على الاتحاد

أرجع الدكتور عمر خميس الغنيمى نائب رئيس نادى سموحة فوز الموج الازرق اليوم على فريق الاتحاد السكندرى بهدفين نظيفين الى الاستقرار فى مجلس الادارة

وقال أن المباراة لها طبيعة خاصة لإنها بين دربى الاسكندرية وان نادى الاتحاد السكندرى نادى كبير وعريق وكان من الصعب التوقع بنتيجة المباراة ولكن الهدوء والاستقرار الذى عاد الى مجلس الادارة أنعكس على الجهاز الفنى وهو المجهود الذى قام به الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بعوده الود للمجلس برئاسة المهندس فرج عامر وعضو مجلس الادارة أشرف مختار فى حضور محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى وممثلى النادى النوبى العام

وأختتم نائب رئيس نادى سموحة حديثه لافتا الى ان الكابتن أحمد سامى المدير الفنى لنادى سموحة قرأ المباراة مبكرا واستطاع ان يؤكد الفوز بالمباراة فى الوقت الذى حافظ فيها على شباكه

يذكر أن فريق سموحة صعد للمركز الخامس برصيد ٣٥ نقطة ليواجه فريق نادى فاركو يوم الجمعة الموافق ٢٤ مايو الجارى بستاد حرس الحدود