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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

معرض الكتاب في ضيافة مدينة زويل للعلوم (صور)

معرض الكتاب في مدينة
معرض الكتاب في مدينة زويل

استضافت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا معرض الكتاب بمقرها الكائن في مدينة حدائق أكتوبر في اطار حرصها على دمج العلوم والمعارف وتوفير مصادر المعلومات والقراءة لطلابها وباحثيها. 

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واستقبل الدكتور محمود عبد ربه الرئيس التنفيذي لمدينة زويل الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب لافتتاح فاعليات معرض الكتاب الذي تستضيفه المدينة على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء 14 و15 مايو الجاري. 

دور مدينة زويل في إثراء الجانب الثقافي

وقال الدكتور محمود عبد ربه، رئيس مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إن هذا التوجه يعكس دور مدينة زويل في إثراء الجانب الثقافي لطلاب مدينة زويل وجامعة العلوم والتكنولوجيا بكلياتها المختلفة وبيان أهمية القراءة وتوفير المصادر المتنوعة في مختلف الفروع لتكتمل منظومة اعداد  جيل من الشباب قادر على التفكير النقدي والمسلح بالمعرفة مضيفا ان المعرض مفتوح ايضا أمام الأهالي من سكان مدينة حدائق اكتوبر وغيرها لتعم الفائدة على الجميع وهذا هو أحد أدوار مراكز البحوث والجامعات المصرية الهادفة إلى خدمة مجتمعاتها. 

وأفاد رئيس مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بأنه تم التوافق مع الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب على تخصيص يوم كامل في الدورة المقبلة لمعرض القاهرة الدولي الكتاب للعلوم والتكنولوجيا برعاية مدينة زويل يعرض فيه الباحثون والعلماء من مختلف التخصصات العلمية والجامعات المصرية والمراكز البحثية أحدث ما وصل إليه العلم على مستوى العالم ودور الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب. 

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