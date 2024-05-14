رفعت ضده 12 قضية في 3 سنوات .. وفاة شخص أثناء حضوره جلسة محاكمته لخلافات مع زوجته



توفي شخص داخل دار القضاء العالي بوسط البلد، بسكتة قلبية أثناء حضوره جلسة قانونية في المحكمة بسبب خلافات مع زوجته ، فسقط فجأة على الأرض ولفظ أنفاسه الأخيرة خلال محاولة الإسعاف إسعافه.

رافعة ضده 12 قضية في 3 سنوات ..وفاة شخص أثناء حضوره جلسه محاكمته بسبب خلافات مع زوجته

ودلت التحريات الأولية أن عدد القضايا المقامة ضده من زوجته تجاوز الـ١٢ قضية منذ ٣ سنوات.

وأمرت النيابة بتشريح الجثة وذلك بعد مناظرة النيابة العامة للجثمان وتم نقله لأقرب مستشفى.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة

إحالة مسئول بأحد البنوك وآخر لاتهامهما بالاستيلاء علي 2مليون جنيه للمحاكمة

كما أحالت الجهات المختصه ، مسئولا بأحد البنوك لاتهامه بالاشتراك مع آخر، في الاستيلاء على أموال البنك جهة عمله بقيمة تجاوزت 2 مليون و100 ألف جنيه، عن طريق الاحتيال بمخطط وضعه للاستيلاء على أموال البنك وذلك للمحاكمة الجنائية العاجلة.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول، تهمة أنه بصفته موظف عام مسؤول علاقات عامة بأحد البنوك، استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله.

واستولى علي (نحو 2 مليون و100 ألف جنيه مصري)، بالإضافة إلى مبلغ نحو 5 آلاف جنيه، وكان ذلك بحيلة أن أثبت على خلاف الحقيقة رغبة أحد عملاء البنك في تحديث بياناته، واستصدار بطاقة خصم مباشرة على ذات الحساب، وتسلم مجهول البطاقة وسلمها للمتهم الأول، الذي استولى بواسطتها على المبالغ المالية وبنية تملكها.



جمع 50مليون جنيه ..حبس المتهم بالنصب علي المواطنين بححة السفر في القليوبية

كما أمرت جهات التحقيق المختصه ، بحبس شخص، 4أيام علي ذمة التحقيقات ، له معلومات جنائية لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم قدرت بنحو 50 مليون جنية بحجة تسفيرهم للخارج واصباغ تلك الأموال بالصبغة الشرعية " غسيل أموال ".

وذلك بشراء عقارات وتاسيس شركات ووحدات سكنية وتم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية، اخطارا من مباحث الأموال العامة تفيد قيام احد الأشخاص بغسل أموال قدرت بنحو 50 مليون جنية متحصلة من نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج .

وقد توصلت التحريات الى ان المتهم له معلومات جنائية وانه يقوم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج وقيامه باخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات و شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات والدراجات النارية.

وقدرت قيمة الأموال بنحو 50 مليون جنيه تقريباً وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .