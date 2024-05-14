مياه الشرقية: حل أي مشكلات تطرأ في أسرع وقت ممكن حتى لا تتأثر الخدمة لدى المواطنين

تابع المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، سير العمل بجميع المحطات، وتلبية احتياجات المواطنين.

جاء ذلك خلال تفقد المهندس عامر أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، محطتي مياه بني شبل المرشحة بمركز الزقازيق ومحطة مياه الزقازيق المرشحة.

وتم خلال الجولة التفقدية، مراجعة خطط الغسيل والصيانة الدورية للشبكات والصيانة الدورية للمحابس للمحافظة على الحالة الفنية لها بصفة دائمة.

وشدد عامر أن الشركة تولي إهتماماً كبيراً برفع كفاءة المحطات، وتطوير كفاءتها الآدائية، وذلك وفقا للخطة السنوية الموضوعة للإحلال والتجديد بهدف الحفاظ على الإستثمارات التى تضخها الدولة فى هذا القطاع الحيوي، وصولاً لتقديم أفضل خدمة للمواطنين في أفضل صورة ممكنة، وحل أي مشكلات تطرأ في أسرع وقت ممكن، حتى لا تتأثر الخدمة لدى المواطنين، خاصة أننا في فصل الصيف، والذي يشهد زيادة كبيرة في الاستهلاك.

وفي سياق متصل، تسلم المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، شهادات اعتماد خطط سلامة ومأموينة المياه وتداول الصرف الصحي، حيث حصلت الشركة على اعتماد عدد 6 شهادات للمأمونية، وهم 4 محطات معالجة صرف صح «قنتير مركز فاقوس، والقرين مركز أبو حماد، وأبو متنا مركز ديرب نجم، ومشتول السوق مركز مشتول السوق».

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عبدالرحمن مدير عام الإدارة العامه للمأمونية بالشركة القابضة، ليصل بذلك إجمالي عدد الخطط المعتمدة لمأموينة تداول الصرف الصحي بالشركة لعدد 9 محطات حتى العام السابق 2023، لتكون بذلك الشركة أولى الشركات التابعة في مجال إعداد خطط مأموينة تداول الصرف الصحي بأكبر عدد خطط معتمدة، وايضا تطبيق الاجراءات التصحيحية الناتجة عن هذه الخطط في إطارها الزمني المحدد.

وفي نفس السياق، حصلت الشركة على اعتماد عدد 2 خطة لمأمونية المياه، وهما: محطة مياه ههيا المرشحه بمركز ههيا، ومحطة مياه طاروط بمركز الزقازيق.

وأثنى المهندس عامر أبو حلاوة ، رئيس مجلس إدارة الشركة، علي المجهود المقدم من قبل الإدارة العامه للمأموينة للوصول لهذا التقيم، وتقدم الشركة في المكانة المتميز، مشيرا إلى أن الشركة تواصل تقديم الدعم اللازم وتذليل العقبات والسير وفق خطط منهجية مدروسة لكل إدارات وقطاعات الشركة للوصول بالشركة للامام.

وهنأ رئيس الشركة؛ رئيس قطاع المعامل والجودة ومديري الإدارات بالمأموينة وفريق العمل على هذا النجاح، مطالبا باستمرار العمل الجاد، وعدم التراخي في انجاز المهام المطلوبة، والبقاء دائما في المقدمة.