تجديد حصول محطة مياه مشتول السوق على شهادة الادارة الفنية المستدامة

أعلن المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، تجديد حصول محطة مشتول السوق الجديدة على الشهادة العالمية "الإدارة الفنية المستدامة TSM" بعد إستيفاء المحطة لمتطلبات الشهادة، واعتمادها من الجهه المانحة بعد إجراء المراجعة اللازمة لمنح الشهادة وبدون ملاحظات، من خلال التفتيش على 5 أقسام بالمحطة وهي الموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية والتشغيل والصيانة والمعمل، بحيث يتم التأكد من أن المحطة مستوفاه، ومطابقة لشروط شهادة الإدارة الفنية المستدامة.

وأشار عامر بأن شهادة TSM تعكس كفاءة المحطة والعاملين بها، خاصة في مجال التشغيل والصيانة والسلامة والصحة المهنية وتطبيقها لمعايير الجودة العالمية، وأن الشركة تعمل جاهدة؛ لرفع كفاءة المحطات والنهوض بالعمل بكافة الإدارات، وتقديم خدماتها بأفضل جودة لتواكب التطورات الحديثة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطن.

وفي سياق متصل، أجرى المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، زيارة تفقدية مفاجئة استهدفت المرور على عدد من محطات مياه الشرب بمركزي أبو حماد وبلبيس، وذلك فى إطار المتابعة الدورية لسير العمل بالمحطات والاطمئنان على الحالة الفنية والوقوف على المشاكل التى تعوق تشغيل المحطات بكامل طاقتها.

حيث تفقد رئيس الشركة محطة مياه العباسة المرشحة بطاقة تصميمية 195 ألف م3/ يوم التى تخدم قرى ومركز ومدينة أبو حماد، وشملت الزيارة تفقد جميع مكونات المحطة لمتابعة أعمال التشغيل، وكذلك أعمال الاحلال والتجديد بالمحطة، وسير العمل بالمعامل داخل المحطة والتأكد من مطابقة عينات المياه وفقا للمعايير والمواصفات القياسية.

كنا تفقد رئيس الشركة محطة مياه بلبيس المرشحة والتى تبلغ طاقتها التصميمية 207 ألف م3 / يوم، ومحطة مياه الطحاوية المرشحة بمركز بلبيس، مؤكدا خلال جولته بضرورة الإلتزام بكافة معايير التشغيل والصيانة بجميع المحطات، وعلى أهمية استيفاء المعايير والمتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة TSM، وهى مجموعة المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات، واتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل، وكذلك معايير المراقبة وضبط الجودة والتى تتمثل فى صيانة الأجهزة دوريًا لتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين.

جاءت جولة رئيس الشركة؛ للتأكيد على انتظام العمل والالتزام بكافة معايير التشغيل والصيانة بجميع المحطات، وذلك فى إطار حرص الشركة التام على تحسين مستوى الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين بمحافظة الشرقية.