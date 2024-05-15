انتظام العمل بمراكز شباب إدارة القناطر الخيرية

كلف أحمد سليمان مدير ادارة شباب القناطر الخيريةبمحافظة القليوبية، متابعي الإدارة " أحمد نصر ، حسن عبد الله" بمتابعة مراكز شباب " أبو الغيط ،الخرقانية والاخميين " وذلك لتحقيق الالتزام بالمراكز وتعديل الأوضاع المخالفة ، وتقديم أفضل الخدمات للنشء والشباب .

وتبين انتظام العاملين، وتم التنبيه على نظافة المراكز، وعمل الصيانات اللازمة للمبنى الإدارى والملاعب، واتباع كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ على رواد المركز، وتم تدوين جميع الملاحظات بسجلات المتابعة والتنبية على تلاشى الملاحظات خلال الزيارات القادمه .

والجدير بالذكر أن برنامج المتابعة الميدانية ياتى وفقا لتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بوضع خطة متابعة وبرنامج زمني يشمل جولات متابعة يقوم بها مديري الادارات الفرعيه لمراكز الشباب الي التأكيد علي التزام العاملين، وتقديم الخدمات ، ومراجعه إجراءات الامن والسلامه بالمراكز، وكذلك مراجعه الاجراءات الدفترية والاداريه وتنفيذ الانشطة، وذلك وفقا لسياسة وزاره الشباب والرياضة برعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .