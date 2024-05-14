عاني المرض وفقدان الأهل.. التيك توكر السوداني جوان الخطيبي تريند بعد رحيله

تصدر التيك توكر السوداني جوان الخطيبي التريند على جوجل خلال الساعات الماضية وسيطرت حالة من الحزن على محبيه فى السودان بعد وفاته بشكل مفاجئ.

وتحولت وسائل التواصل الإجتماعي إلى دفتر العزاء، ونعاه عدد كبير من المتابعين والمشاهير.

جوان الخطيبي

سبب وفاة التيك توكر السوداني جوان الخطيبي

وتعرض التيك توكر السوداني محمد الخطيبي الشهير ب جوان، لأزمة قلبية مفاجئة، خلال تواجده بالقاهرة، ونقل على إثرها إلى مستشفى الهرم، ولكن سرعان ما توفي.

آخر ظهور للتيك توكر السوداني جوان الخطيبي

وكان آخر ظهور للتيك توكر السوداني جوان الخطيبي عبر السوشيال ميديا، عبر فيديو لايڤ مع صديقته المقربة أميرة الجنوبية، وكان يتحدث معها عن أنه أصبح متعب بسبب المرض وفقدان الأهل.

جوان الخطيبي

واشتهر التيك توكر السوداني محمد الخطيبي الشهير بجوان الخطيبي، بمحتواه الغريب والمثير للجدل عبر منصات التواصل الإجتماعي.

ونشر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونجوم المجتمع والسوشيال ميديا في السودان ، اليوم الثلاثاء، عبر صفحاتهم على المنصات المختلفة من “فيسبوك” و"إكس" منشورات نعي لـ التيكتوكر السوداني الشهير محمد الخطيبي، والذي حدثت وفاته على نحو مفاجئ.

ووفقًا لما أورد مقربون من نجم السوشيال ميديا, فإن وفاته حدثت بمستشفى الهرم، وخيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بخبر رحيل الخطيب.

وبحسب موقع “ النيلين” السوداني فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فى السودان مقطع فيديو من آخر “لايف” للراحل على مواقع التواصل الاجتماعي مع صديقته المقربة أميرة الجنوبية، وظهر من خلال حديثه أنه متعب ويعاني من المرض، وذكر لها أنه يعاني من “الأزمة” ومن فقدان الأهل.