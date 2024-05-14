السبت المقبل .. الأهلي ضيفًا على الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، لخوض مواجهة نهائي دوري أبطال أفريقيا ، عندما يحل ضيفًا على نظيره الترجي التونسي في العاشرة من مساء يوم السبت المقبل بتوقيت القاهرة ، على ملعب حماد العقربي بمدينة رادس.





ويترأس محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى تونس مساء غدٍ الأربعاء؛ لمواجهة بطل تونس في ذهاب الدور النهائي من البطولة القارية.



وحرص محمود الخطيب على الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بسفر الفريق والإقامة وملاعب التدريب، وتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين قبل لقاء العودة المحدد له 25 مايو الجاري باستاد القاهرة.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الأخير للأهلي للحديث في كافة الأمور ‏الفنية.‏

وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة بلدية المحلة الأخيرة بالدوري تدريبات استشفائية للتخلص ‏من الإجهاد العضلي، فيما شارك باقي اللاعبين في المران كاملًا واشتمل على جزء بدني وتدريبات ‏الكرة.

وخاض رباعي حراس المرمى محمد الشناوي ومحمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت ‏إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏