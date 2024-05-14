سقوط صواريخ من لبنان وغزة على شمال إسرائيل وجنوبها

استمرت الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل اليوم "الثلاثاء"،وأسقط حزب الله بالون مراقبة إسرائيلي بصاروخ موجه، فيما دوت صفارات الإنذار في مناطق الشمال الإسرائيلي،بعد إطلاق صواريخ من لبنان،وفي الجنوب بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان تجاه منطقة مجدل شمس بالجولان الشمالي،مما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار بالجولان.

وقالت "القناة 12" الإسرائيلية إنه جرى إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على مناطق"المطلة وعرب العرامشة وأفيفيم والمالكية" التي اندلعت فيها حرائق.

وأضافت إذاعة الجيش أنه جرت مطالبة سكان "كريات شمونة" في الشمال بالدخول إلى الملاجئ.

وأقر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بسقوط بالون مراقبة تابع للجيش في الأراضي اللبنانية بعد استهدافه من قبل حزب الله.

وفي الجنوب،ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن صواريخ أطلقت من منطقة في شمال قطاع غزة تتواجد فيها فرقتان للجيش الإسرائيلي، وسقطت في سديروت.

وأظهرت مقاطع فيديو مواطنين إسرائيليين مُنبطحين على الأرض،وسط دوي صفارات الإنذار في "سديروت" في الوقت الذي تحيي فيه إسرائيل ذكرى النكبة( قيام دولة إسرائيل 15 مايو 1948).

الصحة الفلسطينية: غالبية مُستشفيات غزة خرجت عن الخدمة ونحاول توفير الحد الأدنى من الأدوية

قال وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 80% من المُستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في قطاع غزة، خرجت عن الخدمة نتيجة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف أبو رمضان - في تصريح صحفي - أن الوضع الصحي في غزة كارثي جدًا، ما يحرم المواطنين من حقهم في الحصول على العلاج والدواء، وما يستدعي تدخلاً دوليًا عاجلاً لإنقاذ المنظومة الصحية في القطاع.

وأشار إلى أن الوزارة تواصل عملها مع كافة المنظمات الصحية الدولية لتأمين الحد الأدنى من الأدوية والمستلزمات الطبية، وما يلزم من مواد لتشغيل المستشفيات، كما تعمل على إرسال وفود طبية لعلاج الحالات الصعبة في القطاع، في ظل عدم سماح الاحتلال لخروج العدد الكافي منهم للخارج لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح أن وزارة الصحة وضعت خطة لإعادة إعمار القطاع الصحي بشكل تدريجي، حيث تبدأ في مرحلتها الأولى بعمل الفرق الصحية المتخصصة، ثم إنشاء عيادات متنقلة تصل للمرضى والمصابين في مكان تواجدهم، إضافة لإقامة المستشفيات الميدانية، وفي المرحلة الاخيرة سيتم إعادة تأهيل وترميم المباني الصحية المتضررة نتيجة عدوان الاحتلال..