محافظ القاهرة:العاصمة شهدت طفرة كبرى فى المنشآت الرياضية بعهد الرئيس السيسي

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن العاصمة شهدت طفرة كبرى فى المنشآت الرياضية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذي يعكس رؤية الدولة المصرية بأهمية النهوض بالبنية التحتية لتطوير الرياضة في مصر بالإضافة إلى تقديم أفضل الخدمات من أجل الشباب والأسر التي تستفيد من هذه المنشآت مؤكدًا وجود تعاون كبير بين المحافظة والوزارة فى هذا الشأن.

أجهزة المحافظة لا تدخر جهدًا فى دعم الشباب وتوفير الملاعب الرياضية وإنشاء وتطوير مراكز الشباب



وأضاف محافظ القاهرة أن أجهزة المحافظة لا تدخر جهدًا فى دعم الشباب وتوفير الملاعب الرياضية وإنشاء وتطوير مراكز الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب بمختلف أحياء العاصمة .



جاء ذلك خلال لقاء اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بديوان عام المحافظة لبحث عدد من ملفات العمل المشترك بين الوزارة والمحافظة، وكخطوة هامة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية، بحضور لفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة ومحافظة القاهرة.

وثمن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جهود د.أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، ووزارة الشباب والرياضة فى تطوير المنشآت الرياضية التي تضاف إلى رصيد إنجازاتها المساندة والداعمـة لأعمـال تطوير منظومـة الشـباب والرياضة بمحافظة القاهرة وعلى مستوى الجمهورية بأكملها والتى تتضمن العديد من الإنشاءات الجديدة، ورفع كفاءة مراكز الشباب والأندية وتحسين جودة الخدمة المقدمة بهم، وكذلك حرصها على اقامة الفاعليات الرياضية بصورة دورية، ورعاية الموهوبين فى كافة الألعاب الفردية والجماعية وتنمية قدراتهم .



وتناول اللقاء، مناقشة سُبل تعزيز وتطوير التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة القاهرة في مجالات عدة، وخاصة فيما يتعلق بمراكز الشباب وبيوت الشباب في المحافظة حيث تم التأكيد على أهمية توفير بيئة مناسبة للشباب لممارسة الأنشطة الرياضية والشبابية، وتعزيز دور الشباب في المجتمع.

وأكد الدكتور أشرف صبحى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه رئاسة مصر قد وجه بتطوير كافة المنشآت الشبابية والرياضية، والتى حدث في عهده طفرة فى البنية التحتية على الصعيد الشبابى والرياضى غير مسبوقة، لافتاً إلي أن الدولة تدعم تمكين الشباب في إطار اهتمام ودعم فخامة الرئيس لقطاعي للشباب والرياضة.



وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن تقديره لدور وجهود محافظة القاهرة في دعم الشباب وتمكينهم. كما أكد على استعداد وزارته للتعاون الكامل مع المحافظة في تنفيذ المشروعات الشبابية والرياضية وتقديم الدعم اللازم لضمان نجاحها.

يأتي هذا اللقاء في إطار التوجيهات الرامية إلى تعزيز الشراكة بين الجهات المختلفة، وتحقيق التنمية والتقدم في مجالات الشباب والرياضة، وخاصة تمكين الشباب وتطوير مراكز الشباب وبيوت الشباب في محافظة القاهرة، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة وتعزيز دور الشباب فى المجتمع.