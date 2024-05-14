للمرة الثانية خلال ٣ أيام .. ضبط أكاديمية تعليمية تمنح شهادات مزورة بالإسكندرية

استمرار سقوط الكيانات التعليمية الوهمية بالإسكندرية

استمرار سقوط الكيانات التعليمية الوهمية بالإسكندرية ، بجهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ، تمكنت ، الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، للمرة الثانية خلال ٣ أيام من ضبط محتال قام بفتح اكاديمية تعليمية و همية و تمنح شهادات معتمدة مزورة للخرجين .

كانت قد أكدت معلومات لإدارة الأموال العامة ، قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة المنوفية) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية مقراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية فى عدة مجالات وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل ببعض المؤسسات الكبرى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (عدد من الكتب "مجهولة المصدر" تحوى بعض المواد التى يتم تدريسها بالأكاديمية– 14 كارنيه دراسى بأسماء أشخاص مختلفين منسوب صدورهم للأكاديمية - مطبوعات دعائية خاصة بالأكاديمية- أكلاشيه- مجموعة من إستمارات التعارف خالية البيانات المنظمة للعمل بالأكاديمية - جهاز حاسب آلى "بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" .. جميعهم خاصين بالكيان التعليمى الوهمى المشار إليه).

بمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قد تمكنت منذ ٣ أيام أيضا، من ضبط سيدة تدير اكاديمية وهمية للضيافة الجوية و علوم الطيران و تمنح من خلالها شهادات مزورة ، للنصب علي المواطنين . أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الإسكندرية ) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة أول الرمل بالإسكندرية وإتخاذه مقراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية فى مجال " الضيافة الجوية وعلوم الطيران " وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وبحوزتها (شهادات دراسية خالية البيانات وبأسماء أشخاص مختلفة – 3 أكلاشيه – كراسة شروط خالية البيانات معدة للإستخدام – عقد ضمان توظيف خالى البيانات ومعد للإستخدام - جهاز حاسب آلى "بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامى" .. جميعهم خاصين بالكيان التعليمى الوهمى المشار إليه ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .