رئيس جهاز حماية المستهلك ومحافظ الجيزة يقودان حملات رقابية مُكبرة على الأسواق

في إطار جولاته الميدانية اليوم بمحافظ الجيزة، قام إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، يرافقه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بحملات رقابية مُكبرة وموسعة بالمحافظة للرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق ومتابعة تخفيضات أسعار السلع الغذائية في ظل الجهود التي قامت بها الدولة في الفترة الأخيرة من السيطرة على أسعار صرف الدولار وأيضا توافره، مما يستوجب أن يكون هناك تخفيضات في أسعار السلع تتناسب مع هذه الإنخفاضات وضرورة أن يشعر بها المواطن .

بدأت الجولة بتفقد رئيس الجهاز ومعالي محافظ الجيزة عددا من المخابز بشوارع خاتم المرسلين وجمال الدين الافغاني بحي العمرانية لمُتابعة تطبيق قرار أسعار الخبز السياحي ومواصفات وأوزان رغيف الخبز طبقاً للتوجيه الوزارى رقم 15 لسنة 2024 الصادر من معالي وزير التموين والتجارة الداخلية ، وكذا التأكد من الإلتزام بتخفيض الأسعار حتى لا يتعرض أصحاب المخابز لعقوبات في ظل تشديد الرقابة لمُتابعة ضبط الأسعار وأثر وتوافر السلع الغذائية بها .

وأكد أن التوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2024، بشأن تحديد أسعار وأوزان الخبز السياحي وضرورة إلتزام المخابز بالإعلان عن أوزان وأسعار رغيف الخبز بشكل واضح على واجهة المخبز، جاء نتيجة اجتماعات بين شعبة المخابز وشعبة المطاحن والحكومة، وقد أكدت هذه الشُعب على انخفاض أسعار الدقيق لأكثر من 30% .

كما تفقدا عدداً من السلاسل التجارية لمتابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة للسلع الغذائية والاستراتيجية بشوارع خاتم المرسلين وترعة الزمر ونصر الدين بحي العمرانية .

والتقي رئيس الجهاز ومعالي محافظ الجيزة ، بالمواطنين ، وحرصا على سؤالهم عن جودة المنتجات المُقدمة بالمطاعم ، و مدى رضائهم عن الأسعار وذلك بعد خفض أسعار الدقيق و الذي أدى بدوره لخفض سعر الخبز السياحي ، مؤكدا على أن هناك حملات رقابية مستمرة على كافة المنافذ التجارية، لمتابعة أسعار السلع و ضبط الأسواق و التصدي لأية ممارسات إحتكارية أو سلوك غير منضبط .

وفي هذا السياق، أكد السجيني علي أن المواطن شريك في الرقابة وله دور في إنضباط الأسعار ، مشيراً إلي أن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأي عن الرقابة الشعبية والمجتمعية ، مُثمنا الدور الهام والعظيم التي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك لدورها في رصد الظواهر السلبية والممارسات السلبية غير المنضبطة في الأسواق.

وأشار السجيني إلي أنه تلاحظ خلال الجولة علي السلاسل التجارية بمحافظة الجيزة إلتزام العديد من المتاجر بنسب التخفيضات للسلع الأساسية وان هناك استجابة جيدة مشيراًً إلى استمرار مراقبة الأسواق بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظة والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقاً للقانون، كي نعطي رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية في إطار القانون .

وشدد السجيني، على البائعين، من عدم التلاعب في الأسعار ، والإلتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية؛ وفقا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء ، وفي هذا الإطار تم التشديد والتنبيه علي بعض السلاسل التجارية بضرورة أن تكون الإنخفاضات في الأسعار ملحوظة وتتناسب مع الإجراءات التي إتخذتها الدولة المصرية من أجل إستقرار سعر صرف الدولار وإتاحته .

وأشار السجيني إلي أن هذه الزيارات الميدانية هي مُتابعة لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء في إجتماع لجنة ضبط الأسواق وحرص الحكومة على متابعة موقف الأسواق على أرض الواقع، في ضوء تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بصورة جذرية وكبيرة.

وأوضح رئيس الجهاز، أن هناك تكليفات واضحة ومُحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقاً للقانون، كي نعطي رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية في إطار القانون.

وفي سياق متصل أكد اللواء أحمد راشد " محافظ الجيزة " أن هناك تحسن ملحوظ في أسعا ر العديد من السلع الأساسية مؤكداً ان العديد من السلاسل التجارية قد إستجابت لمبادرات تخفيض الأسعار خاصه في ظل الجهود والإجراءات التي نفذتها الدولة للسيطرة علي سعر الصرف و الدولار .

وأشار اللواء أحمد راشد إلي أن المحافظة بها العديد من الأسواق والسلاسل التجارية وحركة كبيرة للتجارة والبيع الأمر الذي يتطلب مراقبة ومتابعة دورية من كافة الاجهزة الرقابية والتنفيذية علي مدار اليوم لتحقيق السيطرة علي الاسعار ومواجهة أي ممارسات سلبية وغير منضبطة وضمان إستمرار إتاحة السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين .

وفي نهاية الجولة أعرب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن خالص تقديره وشكره لرئيس جهاز حماية المستهلك على زيارته لمحافظة الجيزة، مثمنآ دور الجهاز وجهوده الملموسة لمتابعة الإلتزام بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة وضبط أسعار السلع فى الأسواق فى مختلف محافظات الجمهورية .

وفى ختام اللقاء، أعرب السجينى عن سعادته البالغة وتقديره لمعالى محافظ الجيزة على الدعم الدائم من أجل منظومة حماية المستهلك فى المحافظة، وأننا نتطلع إلى مزيد من التعاون فى الفترة المقبلة للارتقاء بالمنظومة ونشر ثقافة حماية المستهلك بالمحافظة وكذا تنفيذ الحملات الرقابية لتحقيق الإنضباط بالأسواق .