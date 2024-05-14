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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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استشاري علاقات زوجية: اشتراك الزوجة ماديًا مع زوجها بمصروف البيت يضر بالعلاقة

الدكتورة سماح عبدالفتاح
الدكتورة سماح عبدالفتاح

أكدت الدكتورة سماح عبدالفتاح، استشاري علاقات زوجية، أن التكافؤ بين الزوجين هو الأساس في الزواج، ولابد أن يكون الزوج والزوجة على نفس الدرجة أو الزوج درجة أعلى من الزوجة؛ لأنه الرجل لابد أن يأخذ التقدير ويجب ننظر لها نظره تقدير وكائن قادر ويكون له القدرة على أن يعطي ويحتوي الزوجة وهذه هي فطرة الرجل.

 

وأشارت "عبدالفتاح"، خلال لقائه مع الإعلامية هبة الأباصيري، ومها الصغير، ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المُذاع عبر شاشة "سي بي سي"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الحياة لا تستقيم في حالة تبديل الأمور بأن تكون الزوجة هي التي تعطي وتهميش الرجل، موضحة أن اشتراك الزوجة في مساعدة زوجها ماديًا تبدوا لدى البعض والمجتمع أنها لطيف وعرف لطيف، ولكن هذا الأمر أضرت بالعلاقة وتركيبة الزواج بين الرجل الشرقي.

 

وأوضحت أن اشتراك الزوجة مع زوجها في أساسيات إدارة البيت والصرف عليه هو شئ يضر، مؤكدة أن ما يشهده العالم من وضع اقتصادي خلال السنوات الأخيرة هي موجات تضخم لم تمر على العالم من قبل وهو أمر استثنائي، ولكن الأمر الطبيعي هو أن الزوج هو الذي يصرف على المنزل، قائلة: "لو جالي رجل كل دخله 3 قروش لو أنا راضية بيه زي الفل".

ونوهت استشاري علاقات زوجية، بأنه قبل الاشتراك في مساعدة الزوج ماديًا في مصروف المنزل يجب التأكد أولًا من أن تركيبته تقبل هذا الأمر، مؤكدة أن الزوجة تأخذ دور ليس دورها ويرى الزوج أنه نازعته في السلطة. 

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