إطلاق المرحلة الرابعة لنموذج الحوكمة المؤسسية.. والتحول الإداري بجامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا عن إطلاق المرحلة الرابعة لتطوير الاداء المؤسسي والتحول الإداري. بجامعة طنطا بما ينعكس على تحسين التصنيف الدولي للجامعة وفقا لمنظومة الإدارة بالأهداف، ومستهدفات الخطة الاستراتيجية ومحاور التطوير والانجاز .

جاء ذلك في اجتماع موسع حضره الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ولفيف من العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس ومنسقي الحوكمة والتصنيف بكليات الجامعة.

أوضح الدكتور محمود ذكي خلال الاجتماع أهمية العمل وفقاً لنظام مؤسسي يستهدف تحقيق التكامل بين كافة قطاعات الجامعة وكلياتها من خلال خطتها الاستراتيجية، موجها الشكر لجميع العمداء، وفرق العمل بالكليات، لدورهم في تطوير الأداء المؤسسي بالجامعة، الذي انعكس في تحقيق الجامعة العديد من الإنجازات في التصنيفات الدولية والحصول على العديد من الجوائز الداخلية والدولية، وتطوير أعمال الانشاءات والبنية التحتية بما يتجاوز ٢.٧ مليار جنيه.

وجه رئيس الجامعة عمداء الكليات وفرق العمل المختلفة بضرورة انهاء العمل على المنصات الخاصة بمؤشرات الأداء، واعتبارها أولوية قصوى، لبدء العمل على تطوير الرؤية المستقبلية لتطوير منصات تقييم الأداء الرقمية والمعرفية بالجامعة.

من جانبها عرضت الدكتورة دينا عبد الهادى مدير المركز الرئيسي للأداء المؤسسي تقريرا عن ما تم انجازه في الجوانب المعرفية من خلال الدكتور محمد النمر المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات الالكترونية والمعرفية، والدكتور رضا بسيوني مدير وحده نظم المعلومات بالجامعة، تناولت خلاله مراحل تطور نموذج الحوكمة بجامعة طنطا، موضحة أن تجربة جامعة طنطا في الحوكمة والتحول الرقمي لتحسين مؤشرات الأداء بالجامعة والكليات تعد تجربة متفردة، مشيرةً إلى أنه تم إطلاق لوحة تحكم ديناميكية لمتابعة وتقييم أداء الكليات والجامعة لقياس مؤشرات الحوكمة المؤسسية بطريقة الكترونية تساعد متخذي القرارات على المتابعة الإدارية والأداء بصورة لحظية بكل قطاعات الجامعة وأنه سيتم تنظيم زيارات من فريق الحوكمة المركزي لمتابعة العمل وتقديم الدعم الفني لهم.