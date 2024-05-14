تعد وجبة فيتوتشيني بالدجاج والكريمة من أفضل الوجبات المحببة لدى الجميع لمذاقها الشهي والذكي وهذا ما يدفع الأمهات الي تحضيرها في كثيرةً من الأوقات.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير فيتوتشيني بالدجاج والكريمة على خطى أشهر الشيفات بخطوات سهلة وسريعة.

المقادير

- الفيتوتشيني : عبوة

- صدر الدجاج : 2 صدر (مقطع شرائح)

- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة

- الفطر : كوب ونصف

- ثوم بودرة : ملعقة صغيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- الفلفل الأبيض : ربع ملعقة صغيرة

- جبن البارميزان : كوب (مبشور)

- كريمة الطبخ : علبة

طريقة التحضير

حضري كمية من الماء في قدر، وأضيفي الملح، ثم اسلقي بها كمية المكرونة.

ضعي قدر على النار، وأضيفي الزبدة واتركيها حتى تذوب، ثم أضيفي إليها شرائح الدجاج والفطر، وقلّبي المكونات جيداً حتى يتغير لونها.

أضيفي الملح، والثوم البودرة، والفلفل الأسود، والفلفل الأبيض.

صُبي كريمة الطبخ فوق المكونات، واتركيها على النار حتى يتماسك القوام.

صفّي المكرونة من الماء، ثم أضيفيها إلى خليط الكريمة على النار وقلّبيها، واتركيها حتى تغلي.

اسكبي المكرونة في طبق التقديم، ورشّي عليها جبن البارميزان وقدميها ساخنة.