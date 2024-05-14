جمع 50 مليون جنيه .. حبس المتهم بالنصب علي المواطنين بححة السفر في القليوبية

أمرت جهات التحقيق المختصه ، بحبس شخص، 4أيام علي ذمة التحقيقات ، له معلومات جنائية لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم قدرت بنحو 50 مليون جنية بحجة تسفيرهم للخارج واصباغ تلك الأموال بالصبغة الشرعية " غسيل أموال ".

غسل الأموال

وذلك بشراء عقارات وتأسيس شركات ووحدات سكنية وتم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية، اخطارا من مباحث الأموال العامة تفيد قيام احد الأشخاص بغسل أموال قدرت بنحو 50 مليون جنية متحصلة من نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج .

وقد توصلت التحريات الى ان المتهم له معلومات جنائية وانه يقوم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج وقيامه باخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات و شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات والدراجات النارية.

وقدرت قيمة الأموال بنحو 50 مليون جنيه تقريباً وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .

كما كشفت ، التحريات الأولية لفريق المباحث العامة بالجيزة، عن تفاصيل واقعة مؤسفة شهدتها منطقة الهرم، عندما قام عامل بالتخلص من زوجته بخنقها بواسطة “سلسلة جنزير فضة” يرتديها في رقبته بعد نشوب خلافات زوجية بينهما

وبعد أن لفظت الزوجة أنفاسها الأخيرة حاول المتهم الهرب، وعثر الجيران على جثتها هامدة تنزف دما من أنفها وفمها وسط الصالة.

وأكدت التحريات أن الزوجين دائما الشجار بسبب تعاطي الزوج للمخدرات وتقصيره الدائم في مصروفات البيت.

وأضافت التحريات أنه قبل الواقعه بيوم احتدمت الخلافات بين الزوجين وتدخل بعض الجيران لتخليص الزوجة من زوجها حيث كان يحاول خنقها بيديه.



وذكر شقيق المجني عليها للمباحث العامة بالجيزة أن الزوج المتهم يعاني من هلاوس سمعية وبصرية منذ فتره طويلة بسبب تعاطي المواد المخدرة.



وفي وقت سابق عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة ربة منزل داخل شقتها في الهرم بالجيزة، تخلص منها زوجها خنقا بسبب خلافات زوجية بينهما.



وتبين من التحريات الأولية أن الزوج يعانى من اضطرابات نفسية نتيجة تعاطي المخدرات حيث أقدم على قتل زوجته خنقا بسلسلة يرتديها في رقبته بعد نشوب خلافات زوجية بينهما، وبعد أن لفظت أنفاسها الأخيرة حاول الهرب.



تلقى قسم شرطة الهرم ،بلاغا من الأهالي بمنطقة كفر غطاطي، يفيد بوجود جثة لربة منزل داخل شقتها، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وتولت النيابة التحقيقات.