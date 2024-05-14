جامعة أسيوط: فتح باب التقدم لبرنامجي المنح الجامعية ورواد وعلماء مصر

من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

تعلن جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، عن فتح باب التقدم للدفعة الخامسة من برنامج "المنح الجامعية"، والدفعة الثانية من برنامج "رواد وعلماء مصر" المُقدمين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبالشراكة مع نيوتن للخدمات التعليمية؛ بهدف تمكين الطلاب المتفوقين أكاديميًا والأكثر احتياجًا للإلتحاق بفرص تعليمية جامعية باللغة الإنجليزية بنظام الساعات المُعتمدة.

ويقدم البرنامجان؛ منحًا دراسية لأكثر من (370) طالبًا في العام الدراسي 2024/2025؛ من طلاب الثانوي العام الحكومي، والتجريبي، ومدارس STEM؛ للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس من 13 جامعة مصرية حكومية وغير حكومية (الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جامعة القاهرة، جامعة الإسكندرية، جامعة عين شمس، جامعة أسيوط، جامعة المنصورة، جامعة الزقازيق، جامعة حلوان، وجامعة بدر بالقاهرة، وجامعة الجلالة، وجامعة العلمين الدولية، بالإضافة إلى مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وتوزع تلك المنح الدراسية إلى ما يقرب من 145 منحة دراسية، من خلال برنامج "المنح الجامعية" و277 منحة دراسية، من خلال برنامج "رواد وعلماء مصر"، ومدة الدراسية الجامعية للمنحة أربع أو خمس سنوات قد يسبقها سنة تمهيدية (وذلك في حالة إلتحاق الطالب بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أو مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار)، وذلك في مجموعة مُتنوعة من التخصصات الدراسية المُتميزة.

علمًا بأن آخر موعد للتقديم 31 مايو 2024، وأن اختيار الطلاب وإعطائهم المنحة يتوقف على تمويل اتفاق التعاون المبرم.

ولمزيد من المعلومات، والمزايا ومتطلبات التقديم واستمارة التقديم يكون من خلال الروابط التالية:

برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)

bit.ly/USAIDscholars2024

برنامج رواد وعلماء مصر

bit.ly/USAIDpioneers2024

رابط التسجيل:

bit.ly/USAIDappform2024

وللأسئلة الشائعة، يمكن زيارة الرابط التالي:

bit.ly/USAIDfaqs2024

للاستفسارات التواصل عن طريق البريد الإلكتروني:

[email protected]