ندوة إرشادية عن مكافحة دودة الحشد الخريفية بزراعة الغربية

عقدت اليوم الثلاثء، بقاعة الإرشاد بديوان عام مديرية الزراعة بالغربية، ندوة بعنوان دودة الحشد الخريفية (التشخيص - الانتشار - الادارة المتكاملة)، وذلك تحت رعايه بحضور الدكتور خالد على ابوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية.

وتهدف الندوة إلى تقديم الدعم الفني للمهندسين الزراعيين والمزارعين والمشتغلين في مجال المبيدات والمكافحة الحيويةش.



وتناول الدكتور خالد أبو شادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، شرح لسلوك هذة الافة الخطيرة ، والتعريف بدودة الحشد الخريفية ودورة حياتها وأسباب خطورتها على المحاصيل ، ونسبة الفقد في النبات، وفراشة الدودة لها القدرة على الهجرة حيث يمكنها أن تطير وتقطع مسافة 100 كيلو متر في الليلة الواحدة، وتسبب خسائر للمحاصيل طبقا لشدتها وخصوصا في محصول الذره الشامية.



وأشار ابوشادى، إلى أن الحشرة لها القدرة على تدمير المحاصيل في حالة عدم السيطرة عليها ومكافحتها، موضحا أنه سميت بدودة الحشد لزحفها أحيانا في مجموعات من حقل مصاب إلى آخر ، وسميت بالخريفية لأنها تنشط في فصل الصيف والخريف وتتوقف إصابتها في الشتاء البارد، لكن إصابتها للمحاصيل في دول أفريقيا تمتد طوال العام نظرا لدفء المناخ ، وتناولت ايضاطرق الفحص النباتي لاستكشاف الحشرة وضرورة الفحص المبكر للعوائل النباتية، والإجراءات الواجب اتباعها عند فحص وأنسب توقيت للتدخل بالمكافحة، كما تم عرض وسائل المكافحة المتكاملة من وسائل زراعية بالإضافة إلى استخدام المكافحة الحيوية والمركبات الميكروبية واستخدام المكافحة الكيماوية بالمركبات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة.

أوصى وكيل زراعة الغربية، برفع الوعى لدى المزارعين بخطورة دودة الحشد الخريفية والاضرار التى قد تتسبب عنها وكيفية إدارة الآفة لمجابهة دودة الحشد الخريفية الجياشة وعمل ندوات لتوعية المزارعين بخطورة هذه الحشرة والمرور الدائم على الزراعات القائمة لأخذ الاحتياطات التامة لمجابهتها

تأتي تلك الندوة فى اطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، والدكتور محمد يوسف مبارك رئيس الإدارة المركزية للارشاد الزراعى، والدكتور احمد رزق رئيس الاداره المركزية لمكافحة الافات، وبحضور الدكتور خالد أبو شادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، والدكتور أيمن حموده مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الآفات بالوزارة، والمهندس محمد الحصاوى مدير إدارة المكافحة بالمديرية ومسؤولي المكافحة بالمديرية والمراكز