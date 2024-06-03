هل أدوات السلامة في أوبر مفيدة (إليك الطريقة)

قد لا يكون من السهل اكتشاف أدوات السلامة في أوبر، ولكن من السهل تخصيصها واستخدامها بمجرد العثور عليها.



أدوات السلامة الخاصة بـ Uber مخفية ضمن الإعدادات في تطبيق Uber، وهي أقل وضوحًا من جميع خدماتها العديدة وحتى ميزة توفير الانبعاثات.

وبالنظر إلى أن أوبر تلقت 9805 بلاغات عن اعتداء جنسي في رحلاتها من عام 2017 إلى عام 2020، وفقا لأحدث تقرير للسلامة، أعتقد أنها يمكن أن تساعد الكثير من الناس أيضا.

هل كنت تعرف بعض هذه الأدوات بالفعل، وربما سمعت عنها أيضًا، مثل ShareMyTrip، الذي يتيح لك إرسال الموقع المباشر وتفاصيل الرحلة إلى الأشخاص الذين تثق بهم، ولكن هل تعلم أنه يمكنك أيضًا تسجيل رحلاتك؟ التسجيل مشفر، ولا يمكنك الاستماع إليه - ولا السائق الخاص بك - لكن أوبر يمكنها ذلك وستفعل ذلك إذا قدمت تقريرًا عن السلامة. والأمر الأكثر روعة هو أنه يمكنك تخصيص هذه الميزات وفقًا للوقت والموقع. على سبيل المثال، يمكنك جدولة التحقق من رقم التعريف الشخصي أو ميزة التسجيل الصوتي لتشغيلها لجميع الرحلات بعد الساعة 9 مساءً.

ليس من السهل العثور على هذه الميزات. ولكن لحسن الحظ، تجعل Uber من السهل جدًا تشغيلها جميعًا في خمس خطوات فقط. إليك الطريقة:

انقر فوق علامة التبويب <strong>الحساب </strong>في تطبيق Uber الموجود في أسفل يسار الشاشة.

1/5 انقر فوق علامة التبويب "الحساب" في تطبيق Uber الخاص بك الموجود في أسفل يمين الشاشة لقطة الشاشة: Uber

أولاً، في تطبيق Uber الخاص بك، انقر فوق علامة التبويب "الحساب" الموجودة في أسفل يمين الشاشة.

بعد تحديد الإعدادات، قم بالتمرير لأسفل إلى قسم الأمان.

انتقل إلى تفضيلات الأمان لبدء إضافة تفضيلات أداة الأمان الخاصة بك. (لاحظ أن بعض الأشخاص قد يرون ويحتاجون إلى النقر فوق ابدأ الإعداد أولاً قبل القيام بذلك، كما فعلت في البداية).

سترى بعد ذلك صفحة تحتوي على أربع ميزات أمان يمكنك اختيار تنشيطها: احصل على مزيد من عمليات تسجيل الأمان؛ استخدم التحقق من رقم التعريف الشخصي؛ تسجيل صوتي؛ ومشاركة حالة الرحلة.

في نفس الصفحة، قم بالتمرير لأسفل إلى الجدول الزمني. هناك، يمكنك تعيين جداول زمنية لجميع الرحلات أو بعضها أو عدم ركوبها. إذا نقرت على بعض المشاوير، فسوف تتيح لك أوبر أيضًا الاختيار بين المشاوير في وقت متأخر من الليل (9 مساءً - 5 صباحًا)، على مسافة 50 مترًا من المطعم، و/أو عطلات نهاية الأسبوع

يمكنك أيضًا تخصيص أدوات السلامة أثناء الرحلة عندما تنقر على الدرع الأزرق لمجموعة أدوات السلامة وتحدد إعداد تفضيلات الأمان. والأفضل من ذلك، أن Uber توفر ميزات أمان إضافية أثناء تواجدك في الرحلة (والتي تكون مرئية فقط عندما تكون في الرحلة المذكورة)، هناك أيضًا ميزة Live Help، وهي ميزة أنشأتها Uber بالشراكة مع شركة الأمان ADT والتي تتيح للركاب والسائقين التحدث إلى وكلاء السلامة عبر رسالة نصية أو مكالمة أثناء الرحلة حتى يشعرون بالأمان.

أتمنى أيضًا أن يتم تشغيل بعض الميزات، مثل التسجيل الصوتي، تلقائيًا بشكل افتراضي، بينما يمكن إيقاف تشغيل ميزات مثل التحقق من رقم التعريف الشخصي يدويًا بعد حدوثها.