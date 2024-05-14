مدير عام المشروعات بمصر العليا يتفقد إنشاء كوبري قرية الحمام بأسيوط

تفقد المهندس الهيثم عبد الحميد نصر مدير عام المشروعات والتوسع الأفقي بمصر العليا بوزارة الموارد المائية والري، مستجدات وسير الأعمال بمشروع إنشاء كوبري قرية الحمام الواقع على ترعة السنط بمحافظة أسيوط، وذلك ضمن برنامجه الميداني لمتابعة المشروعات المُنفذة بمعرفة قطاع التوسع الأفقي والمشروعات للوقوف ميدانيًا على الموقف التنفيذي لتلك المشروعات الهامة، ومجابهة المعوقات التي قد تواجه سير العمل بها.

رافقه خلال الجولة المهندس مصطفي يونس، والمهندس عمر جمال مهندس العملية والمهندس خالد محمد بالمكتب الفني بالإدارة.

وكشف مدير عام المشروعات والتوسع الأفقي بمصر العليا، أن المشروع يشمل كوبري لربط الطريق الاسفلتي السريع أسيوط أبنوب بالجهة الآخري لقرية الحمام ، والذي يخدم القرية بالإضافة إلى مجمع خدمات المواطنين بقرية الحمام، ويحتوى على مركز تكنولوجي وسجل مدني وشهر عقاري ومكتب بريد ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعي ومقر للوحدة المحلية ومقر للمجلس المحلي، وذلك لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة تسهيلًا وتيسيرًا لهم لاستخراج جميع المستندات الحكومية المطلوبة ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضح نصر، أن الكوبري الجديد يخدم العديد من القري التي تستخدم المجمع وهي قرى الحمام وكوم أبوشيل، وقرية عرب العوامر، وقرية عرب القداديح، بالإضافة لقرية دير شو لافتًا أن الكوبري الذي بلغت نسبة تنفيذه حتى الآن نحو 60 % من المشروع يحقق المنفعة العامة لما يزيد عن 50 ألف نسمة من سكان تلك القرى.

وفي ختام جولته وجه مدير عام المشروعات والتوسع الأفقي بمصر العليا باستمرار متابعة سير العمل بالمشروع ونسب ومعدلات الإنجاز، وتذليل كافة المعوقات التي قد تطرأ على تنفيذ الأعمال لإيجاد الحلول أولاً بأول من خلال أطقم الاشراف وبالتنسيق مع أجهزة محافظة اسيوط وكافة الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل بالمشروع، وضرورة متابعة أعمال ضبط الجودة بالمشروع والالتزام التام باشتراطات العقد مع سرعة نهو المشروع تخفيفًا عن كاهل المواطنين وتيسرًا لهم في حياتهم اليومية.