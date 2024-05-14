جامعة المنصورة تنظم مبادرة البرلمان الجامعي "من التثقيف إلى التطبيق"

تابع شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، فعاليات مبادرة البرلمان الجامعي "من التثقيف إلى التطبيق"، والذي ينظمه برلمان جامعة المنصورة، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب إدارة النشاط الثقافي واتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر.

وتقام الفعاليات من الفترة من 9 إلى 15 مايو 2024، تحت رعاية رئيس الجامعة

وريادة الدكتورمحمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتورة شيماء عبد الوهاب أستاذ مساعد بكلية التربية جامعة المنصورة منسق المبادرة، والدكتور محمد صبري سرايا منسق الأنشطة الطلابية، والدكتورة أماني الحديدي مشرف برلمان جامعة المنصورة ومقرر المبادرة، احمد العشري مدير عام الادارة العامة لرعاية الطلاب.

يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة السياسية على تمكين الشباب وتطوير وبناء شخصياتهم، ودمجهم في مراكز اتخاذ القرار ورفع مهاراتهم من خلال احتكاكهم بالمجتمع للتعرف على قضاياه وطرح حلول لمشكلاته.وقد عقدت ثالث ندوات المبادرة بعنوان " النظام العالمي" للواء أركان حرب دكتور مهندس حافظ محمود مساعد وزيرالتجارة الأسبق بكلية العلوم - قاعة الدكتور أحمد أمين حمزة

وأقيمت الندوة بحضور الدكتور أسامة إبراهيم العيان عميد كلية العلوم، الدكتور محسن عوض زهران وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب، الدكتور حسن عتمان نائب رئيس الجامعة لشؤن التعليم والطلاب الأسبق، الدكتور إيهاب عبد اللطيف وكيل الدراسات العليا بكلية العلوم، الدكتور شيماء عبد الوهاب أستاذ مساعد بكلية التربية، الدكتور محمد صبري سرايا منسق الأنشطة الطلابية،أماني الحديدي مشرف برلمان جامعة المنصورة، أحمد العشري مدير عام رعاية الطلاب.



وأعرب اللواء أركان حرب دكتور مهندس حافظ محمود عن سعادته وامتنانه بالدعوة الكريمة لهذة الندوة ومدى شعوره بالفخر والإعتزاز بحضور مبادرة قيمة مثل هذه بجامعة المنصورة .