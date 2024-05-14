افتتاح أحدث غرف مبادرة "قدم صحيح" لعلاج غير القادرين بمستشفى الحسين الجامعي

افتتحت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي والشركة الشرقية وجامعة الازهر أحدث غرف مبادرة قدم صحيح لرعاية مرضى القدم السكري غير القادرين حماية لهم من البتر وذلك بمستشفى الحسين الجامعي بالقاهرة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي.

ويأتى افتتاح غرفة قدم صحيح الجديدة ضمن جهود تحقيق اهداف التحالف الوطنى فى تقديم خدمات طبية ذات جودة لشرائح غير القادرين وتنفيذا لبروتوكول تعاون بين صناع الخير والشرقية وبروتوكول التعاون بين جامعة الازهر وصناع الخير حيث سبق لصناع الخير وجامعة الازهر افتتاح اربع غرف باربع مستشفيات ازهرية جامعية هى مستشفى سيد جلال الجامعى ومستشفى الزهراء الجامعي بالقاهرة ومستشفى جامعة الازهر فرع اسيوط الجامعي ومستشفى جامعة الازهر الجامعي فرع دمياط.

تم افتتاح غرفة قدم صحيح بمستشفى الحسين الجامعي بحضور الاستاد الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الازهر للدراسات العليا المشرف العام على المستشفيات الجامعية والدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس امناء مؤسسة صناع الخير عضو مجلس امناء التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي والاستاذ مرسي ابو عامر رئيس قطاع العلاقات العامة والإعلام نائبا عن الاستل هاني امان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية “إيسترن كومباني”، والدكتور حسين ابو الغيط عميد طب الازهر

وفى كلمته باحتفالية افتتاح غرفة قدم صحيح اكد ا.د محمود صديق علي أهمية مبادرة قدم صحيح في حماية مرضي القدم السكري من البتر مثمنا دور صناع الخير للتنمية بالشراكة مع الجهات المعنية في تقديم حزمة خدمات طبية ذات جودة في مواجهة عدد من الأمراض المؤثرة علي حياة ونشاط المرضي.



من جانبه أوضح الدكتور مصطفي زمزم أن افتتاح غرفة قدم صحيح بمستشفى الحسين الجامعي ياتى استمرارا لجهود القطاع الطبى بصناع الخير فى تنفيذ مبادرة “قدم صحيح” والتى تستهدف تقديم كافة اشكال الدعم لمرضى القدم السكري غير القادرين لحمايتهم من البتر، وان المبادرة يتم تنفيذ جميع مراحل عملها تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير التعليم العالي والسيد رئيس جامعة الازهر وان التعاون مع الشرقية “إيسترن كومباني” ياتى استكمالا لما انجزته صناع الخير ومستشفيات جامعة الازهر لتنفيذ المبادرة حيث نجحت ومن خلال غرف قدم صحيح بمستشفيات الجامعة بالقاهرة واسيوط ودمياط فى استقبال 5200 حالة وتوزيع اكثر من 2372 حقيقة علاج شهرية تتراوح تكلفتها بين 3 الى 4 الاف جنيه وتم بفضل الله انتهاء مراحل علاج اكثر من 142 مريض تم حمايتهم تماما من البتر.

وأشار زمزم الي أن التعاون مع الشركة الشرقية “إيسترن كومباني”كواحدة من كبريات المؤسسات الاقتصادية المصرية في تنفيذ غرفة مبادرة “قدم صحيح” بمستشفى الحسين الجامعي بهدف دعم مرضى القدم السكرى غير القادرين من خلال العمل على تجهيز الغرفة لتقديم الخدمات الطبية لمرضي القدم السكري غير القادرين ، وتقديم كافة أشكال الرعاية لهم، بتوفير العلاج الواقي من بتر القدم ومستلزمات الغيار بالمجان وإطلاق برامج توعية بطرق الوقاية من الاصابة بالقدم السكرى وطرق الحماية من بتر القدم وطرق التعامل الامثل مع جروح القدم السكرى.