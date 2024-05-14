إزالة التعديات بمجلس قروى أولاد نجم القبلية بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى شمال محافظة قنا، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفذ إزالة بناء مخالفا للقانون بالشيخ على بخانس بحوض البدعى بزمام قروى اولاد نجم القبلية، جاء ذلك بحضور محمد رضوان رئيس مجلس قروى اولاد نجم القبلية، حيث تم تنفيذ الازالة الفورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى أن المخالفة عبارة عن بناء سور وغرفة بالطوب الابيض و الاحمر ومونة الاسمنت على مساحة، قيراط و ثلاثة اسهم تقريبا، وبارتفاع من متر الى اثنان متر تقريبا ، ويعتبر تعدى بالبناء المخالف للقانون بالخضيرات بزمام الوحدة المحلية لقرية اولاد نجم القبلية وتمت الازالة حتى سطح الارض.

مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

وطالب أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، من رؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة للمركز بتكثيف اعمال النظافة ورفع التركمات والاشغالات من عموم الشوارع والتجمعات ، وذلك حفاظاً على الوجهه الحضارية للمركز بصفة عامة والوحدات القروية بصفة خاصة ولخلق جو بيئى نظيف ولفته حضارية تعود بالايجاب على الحالة النفسية للمواطن النجعاوى.

كما قامت عبير عبد الحافظ رئيس الوحدة لقرية الرحمانية، بالمتابعة والاشراف على اعمال النظافة اليومية .

حيث استهدفت اعمال النظافة طريق مستشفى التكامل الصحى بالقرية وما حولها ومدخل القرية وجوانب الارصفة لرفع القمامة والاتربة من جوانب الطريق السريع ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات وتفريغ صناديق القمامة، بكافة أنحاء الوحدة القروية، وذلك حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى للقرية .

من جهته شدد أنور على ضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة ورفع جميع الاشغالات والمعوقات لتيسير وسهولة الحركة المرورية.

مضيفاً ان هذا لا يأتى إلا بالثمار المرجوه منه الا بالمتابعة المستمرة من قبل رؤوساء الوحدات القروية التابعة لمركز نجع حمادى .

مشيراً أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا حريص كل الحرص على أهمية ملف النظافة العامة وضرورة متابعتها، حفاظاً على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراض.