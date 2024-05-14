المجتمعات العمرانية: 6 مليارات دولار مبيعات العام المالي الجاري حتى الآن

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب فخري الفقى رئيس اللجنة، مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن العام المالي 2024/2025.

وقال المهندس أحمد سعيد مستشار وزير الإسكان للشؤون المالية بهيئة المجتمعات العمرانية إن حجم مبيعات الهيئة للعام المالي 2022/2023 بلغت نحو 5 مليار دولار.

وتابع سعيد:" بينما بلغت المبيعات العام المالي الجاري حتي الآن 6 مليارات دولار تقريباً، مشيرا إلى تحصيل ما يقرب من مليار دولار من حجم تلك المبيعات في صورة مقدمات شراء".

جاء ذلك ردا علي سؤال وجهه النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى ممثل الهيئة عن حجم المبيعات بالدولار من الخارج .



