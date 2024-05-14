صحة النواب توافق على تخصيص 50 مليون جنيه إضافي لمستشفيات الصحة النفسية
وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب على تخصيص مبلغ 50 مليون جنيه إضافي في موازنة العام المالي الجديد 2024-2025 لمستشفيات الصحة النفسية.
بلغت قيمة المقدر من الاستخدامات الخاصة بمستشفيات الصحة النفسية للسنة المالية 2024-2025 نحو مليار و477 مليون و880 ألف جنيه مقابل مليار و120 مليون و400 ألف جنيه للعام المالي الجاري 2023-2024 بزيادة 327.480 الف جنيه .
وبلغت قيمة الاستخدامات الخاصة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للسنة المالية2024-2025بنحو 322 مليون و850 ألف جنيه مقابل 256.025 ألف جنيه للعام المالي 2023-2024.
يذكر أن لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب تناقش اليوم الثلاثاء، مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص: ديوان عام وزارة الصحة والسكان، الأمانة العامة للصحة النفسية، المؤسسة العلاجية، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، مراكز تطوير خدمات بنوك الدم، صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.