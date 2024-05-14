مليكة محمود تتوج بذهبية الجمهورية للجمباز الفني (صور)

نجحت اللاعبة مليكة محمود أحمد محمود، في التتويج بالميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للجمباز الفنى مرحلة تحت 6 سنوات بالصالة المغطاة نادي مدينة نصر.

وحصلت على الميداليات الذهبية 57 لاعبة، منهن اللاعبة مليكة محمود أحمد محمود، وفازت اللاعبات: حنين حسام الدين سعيد بأول الروتيشن، جويرية احمد عطيه محمد ونادين عمرو محمد عبد المنعم، ليلى عاصم عبد المنعم.

ويقود الفريق فنياً كل من: عبد الحميد ابراهيم حماد، وكابتن زياد محمد خليلى ونورهان هاني محمد، والإدارى عبد الرحمن يسرى النجار.

وشهدت البطولة حضورا كبيرا لأسر اللاعبين الذين شجعوا اللاعبين من المدرجات، وسط فرحة وسعادة كبيرة وأجواء احتفالية، وإشادة بمستوى التنظيم في البطولة، كما وجهوا الشكر للمدربين أعضاء الجهاز الفني على جهوده الكبيرة مع اللاعبين وتجهيزهم بشكل متميز وإعدادهم وتأهيلهم للبطولة.