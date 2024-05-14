أسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت يسجل 79.30 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 14-5-2024، وسط توقعات بتقليص الإمدادات في ظل تعطل محتمل للإنتاج في كندا بسبب حرائق الغابات، فضلا عن قوة الطلب وتخفيضات طوعية في الإنتاج.

العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا ارتفاعًا إلى 79.30 دولار للبرميل ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا لتصل إلى 83.55 دولارا للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بنحو 1% عند التسوية في جلسة التداول السابقة بفضل تحسن الطلب من الولايات المتحدة والصين.

ونشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، "أوابك"، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية، حيث تباينت اتجاهات أسعار النفط الآجلة، حيث سجل خام برنت خسائر أسبوعية نسبتها 0.2% في حين سجل خام غرب تكساس الأمريكي مكاسب أسبوعية نسبتها 0.2%.

وأشار التقرير، إلى أن أهم العوامل الرئيسية التي أثرت سلباً على أسعار النفط الخام تضمنت انحسار المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بمخاوف انقطاع الإمدادات النفطية في ظل التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط التي قد تؤثر سلباً على حركة تجارة النفط.

وسجل خام برنت أمس الإثنين أكبر مكاسبه اليومية في أكثر من أسبوعين، بينما حقق خام غرب تكساس الوسيط أعلى مكاسبه اليومية في أكثر من شهر، بفضل إشارات على تحسن الطلب من الولايات المتحدة والصين.

وتترقب الأسواق بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركية المقرر صدورها غدا الأربعاء بحثا عن دلائل حول موعد إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يحفز النمو الاقتصادي وبالتالي الطلب على النفط.

وأبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الثلاثاء على توقعاتها بنمو قوي نسبيا للطلب العالمي على النفط في عام 2024، وقالت إن هناك فرصة لأن يكون أداء الاقتصاد العالمي أفضل من المتوقع هذا العام.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا في عام 2024، وبواقع 1.85 مليون برميل يوميا في عام 2025.