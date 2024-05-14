15 مدرسة حقلية للمزارعين لتطوير إنتاج الدواجن بجنوب سيناء

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، مركز بحوث الصحراء بضرورة التواصل الدائم مع المزارعين والمستثمرين لتقديم الدعم الفني والارشادي لنشر ثقافة المدارس الحقلية بمحافظة جنوب سيناء، لتحقيق أعلى عائد من وحدة الأراضي والمياه في المحافظة.

يأتي ذلك بينما قام فريق المشروع البحثي في مركز بحوث الصحراء لتعزيز سبل العيش المستدامة والتنمية الإقليمية لمحافظة جنوب سيناء الممول من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» بتنفيذ 15 مدرسة حقلية للمزارعين في مجال إنتاج الدواجن بمشاركة بعض أساتذة شعبة الإنتاج الحيواني والدواجن.

وأكد الدكتور أحمد الحاوي، المدير التنفيذي للمشروع، إن المشروع يهدف إلى رفع وعي المربين وتنفيذ الممارسات الذكية مناخيًا لتحسين سبل العيش ومجابهة التغيرات المناخية في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بسيناء.

و يتم ذلك من خلال تعريف المربين طرق التربية والرعاية الملائمة للمناطق الصحراوية للقطعان الحيوانية والداجنة، والتي تهدف إلى إحداث تنمية مستدامة وزيادة دخل المربيين بهذة المناطق والاعتماد على الموارد الذاتية، إضافة إلى خلق فرص عمل للسيدات البدويات بمنطقة المشروع بمحافظة جنوب سيناء.