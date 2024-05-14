أهالي الإسكندرية يستمتعون بالأجواء الربيعية على شاطئ البحر الأبيض

شهدت محافظة الإسكندرية، حالة استقرار بالاحوال الجوية حيث يسود طقس ربيعى معتدل على مختلف الانحاء مع هدوء للرياح وانعدام فرص سقوط الامطار ، وفقا لهيئة الارصاد الجوية ، حيث يسود طقس ربيعي معتدل على مختلف الأنحاء.

كانت قد استقرت درجات الحرارة على محافظة الإسكندرية عند معدلاتها خلال الايام الماضية حيث بلغت العظمى منها 23 درجة مئوية والصغرى 16 درجة مع رياح معتدلة بلغت سرعتها 24 كم / ساعة .

كان قد توافد العشرات من المواطنين، اليوم الثلاثاء على كورنيش الإسكندرية وعدد من شواطئ المحافظة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وسط طقس ربيعي مشمس على كافة الأنحاء.

ورصدت " الوفد " توافد عدد كبير من المواطنين من مختلف الأعمار على كورنيش الإسكندرية للتنزه وممارسة هواية صيد الأسماك، وسط موجة الطقس الربيعي التي تشهدها المدينة.

وفى سياق متصل فتحت عدد من الشواطئ أبوابها مجانا لاستقبال المواطنين الراغبين في ممارسة رياضات الجري والمشي، ضمن مبادرة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في 62 شاطئ موزعة بأنحاء المحافظة.

استعدادات مكثفة لاستقبال الزائرين والوافدين خلال موسم الصيف

شهدت محافظة الإسكندرية استعدادات مكثفة لاستقبال الزائرين والوافدين إليها خلال موسم الصيف، حيث تستقبل الإسكندرية فى كل موسم نحو 5 ملايين زائر ومصطاف، وجاءت استعدادات المحافظة فى افتتاح المشروعات الجديدة وزيادة عدد الشواطئ، وتجميل المدينة والحفاظ على نظافتها أيضا، وكذلك الاهتمام بأماكن التنزه والحدائق.

أهم أماكن التنزه بالإسكندرية

ولعل من أهم أماكن التنزه بالإسكندرية هو الكورنيش الممتد بطول 77 كم، وهو من أشهر معالم الإسكندرية، وفى فصل الصيف يزدحم الكورنيش بالمصطافين خاصة فى فترات الليل، للاستمتاع نسمات الليل الباردة فى أيام الصيف الحارة بعد الاستمتاع بالسباحة فى البحر نهارا، ولقد شهدت المحافظة قبل بدء موسم الصيف افتتاح مشروع كبير يخدم الترويج للسياحة الداخلية والخارجية ويضفى جمال على كورنيش الإسكندرية، حيث تم افتتاح ممشى "كوبرى 45" ضمن مشروع كوبرى ونفق 45، ثان أكبر المشروعات المرورية فى الإسكندرية التى تم تنفيذها بالإسكندرية خلال السنوات الأخيرة لحل مشكلة الاختناق المرورى المزمنة التى ظلت تعانى منها منطقة شرق محافظة الإسكندرية لسنوات عديدة.